Салливан о Малкине: «Евгений по-прежнему способен доминировать. Джино – один из наиболее стабильных игроков «Питтсбурга»

заявил, что все еще способен показывать доминирующий хоккей.

«Думаю, что Малкин поставил себя в элитную компанию. Я вижу целеустремленного хоккеиста.

Он играет очень старательно. Евгений – не идеальный хоккеист, но элитный. Он по-прежнему способен доминировать. Это то, что я вижу.

Бывают матчи, когда шайба просто следует за ним. Именно тогда он проявляет себя лучше всего.

Джино – один из наших наиболее стабильных игроков. Он показывает это каждый раз», – сказал главный тренер « ».

Малкин набрал 1196 (463+733) очков в 1030 матчах в НХЛ.