Салливан о Малкине: «Евгений по-прежнему способен доминировать. Джино – один из наиболее стабильных игроков «Питтсбурга»
Майк Салливан заявил, что Евгений Малкин все еще способен показывать доминирующий хоккей.
«Думаю, что Малкин поставил себя в элитную компанию. Я вижу целеустремленного хоккеиста.
Он играет очень старательно. Евгений – не идеальный хоккеист, но элитный. Он по-прежнему способен доминировать. Это то, что я вижу.
Бывают матчи, когда шайба просто следует за ним. Именно тогда он проявляет себя лучше всего.
Джино – один из наших наиболее стабильных игроков. Он показывает это каждый раз», – сказал главный тренер «Питтсбурга».
Малкин набрал 1196 (463+733) очков в 1030 матчах в НХЛ.
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