Салливан о Малкине: «Евгений по-прежнему способен доминировать. Джино – один из наиболее стабильных игроков «Питтсбурга»

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Майк Салливан Хоккей

Майк Салливан заявил, что Евгений Малкин все еще способен показывать доминирующий хоккей.

«Думаю, что Малкин поставил себя в элитную компанию. Я вижу целеустремленного хоккеиста.

Он играет очень старательно. Евгений – не идеальный хоккеист, но элитный. Он по-прежнему способен доминировать. Это то, что я вижу.

Бывают матчи, когда шайба просто следует за ним. Именно тогда он проявляет себя лучше всего.

Джино – один из наших наиболее стабильных игроков. Он показывает это каждый раз», – сказал главный тренер «Питтсбурга».

Малкин набрал 1196 (463+733) очков в 1030 матчах в НХЛ.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Панин
Малыч крут!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий