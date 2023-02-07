Воробьев о 3:2 со СКА: «У нас какой-то тренд в третьем периоде – самим себе забивать. Но выстояли ребята, сражались на каждом сантиметре площадки»

прокомментировал победу в матче против (3:2).

«Мы играли с лидером чемпионата, провели очень хорошие два периода – почти идеальные для нас. В третьем какой-то у нас тренд – самим себе забивать, там от нас отскочила. Но выстояли ребята, сражались на каждом сантиметре площадки.

Да, СКА однозначно добавил в третьем периоде. Но не забывайте, что второй период – другая игра: у нас получалось очень правильно и грамотно играть в плане смен. Одна смена, правда, мне не понравилась, я там сказал кое-кому. Но в целом да, получилось правильно и грамотно. В принципе, очень качественный и хороший хоккей показали и победили», – сказал главный тренер « ».