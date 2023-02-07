Воробьев о 3:2 со СКА: «У нас какой-то тренд в третьем периоде – самим себе забивать. Но выстояли ребята, сражались на каждом сантиметре площадки»

Теги Металлург Мг СКА Илья Воробьев КХЛ Хоккей

Илья Воробьев прокомментировал победу в матче против СКА (3:2).

«Мы играли с лидером чемпионата, провели очень хорошие два периода – почти идеальные для нас. В третьем какой-то у нас тренд – самим себе забивать, там от нас отскочила. Но выстояли ребята, сражались на каждом сантиметре площадки.

Да, СКА однозначно добавил в третьем периоде. Но не забывайте, что второй период – другая игра: у нас получалось очень правильно и грамотно играть в плане смен. Одна смена, правда, мне не понравилась, я там сказал кое-кому. Но в целом да, получилось правильно и грамотно. В принципе, очень качественный и хороший хоккей показали и победили», – сказал главный тренер «Металлурга».

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6 комментариев

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Stepan Moris
Ответ S75v
Может просто так совпало? Хотя тоже такие же мысли есть.
Просто в это хочется верить)))
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S75v
Ответ Stepan Moris
С настоящей победой Металлург! Сегодняшняя игра оставляет огромную надежду, что в нужный момент команда может собраться и дать бой! И даже не смотря на провальное начало 3го периода, металлурги сегодня просто красавцы! Отсюда вопрос: неужели Ребыкин?)))
Может просто так совпало? Хотя тоже такие же мысли есть.
+1
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+1
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Серёжа Новиков
Смешно читать тренеров. Если мы забиваем, играем правильно, если нам забивают, это сами себе привозим.
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+1
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Сергей Кузнецов
Ты научись обыгрывать команды вроде Сибири, Амура...просто на СКА у всех настрой. Теперь три поражения и отставка!
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Кеша
Вы ничего не понимаете . Не системные голы просто . А так бы вы не выиграли)))). Металлург с победой !
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stepan Moris
С настоящей победой Металлург! Сегодняшняя игра оставляет огромную надежду, что в нужный момент команда может собраться и дать бой! И даже не смотря на провальное начало 3го периода, металлурги сегодня просто красавцы! Отсюда вопрос: неужели Ребыкин?)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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