Тренер ЦСКА Федоров сменил вратаря в овертайме игры с «Салаватом». Команда пропустила через 8 секунд

ЦСКА проиграл второй матч подряд в сезоне КХЛ.

Команда тренера уступила « » (1:2 ОТ) в игре Фонбет чемпионата .

В дополнительное время специалист решил сменить вратаря Александра Шарыченкова на четвертого полевого игрока сразу же после выигранного вбрасывания.

В протоколе игры отмечено, что начал играть вчетвером на 10-й секунде овертайма.

Спустя восемь секунд московский клуб пропустил шайбу в пустые ворота – гол на счету .