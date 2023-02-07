Тренер ЦСКА Федоров сменил вратаря в овертайме игры с «Салаватом». Команда пропустила через 8 секунд

Теги Салават Юлаев ЦСКА Сергей Федоров видео КХЛ Саша Хмелевски Хоккей

ЦСКА проиграл второй матч подряд в сезоне КХЛ.

Команда тренера Сергея Федорова уступила «Салавату Юлаеву» (1:2 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

В дополнительное время специалист решил сменить вратаря Александра Шарыченкова на четвертого полевого игрока сразу же после выигранного вбрасывания.

В протоколе игры отмечено, что ЦСКА начал играть вчетвером на 10-й секунде овертайма.

Спустя восемь секунд московский клуб пропустил шайбу в пустые ворота – гол на счету Саши Хмелевски.

20 комментариев

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srs
Ответ Дмитрий Галкин
В каком-то интервью Федоров говорил , что всегда в овертаймах будет менять вратаря на 4 полевого игрока, итог : 6 проигранных овертаймов , похвальная упертость 🐏👍
Мистер Фёдоров топ! Значит на каком то этапе уже придут победы в подобных ситуациях
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Руслан Мухамадиев
Как судья Иван Фатеев тащил сегодня ЦСКА это что то с чем то. Удаление Картаева и Тимкина это ничем иным не назвать, кроме как высосанными из пальца. Шесть минут большинства и два отрезка пять на три. Позорище.
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heivani
Ответ Pavel Yakupov
Не сомневаюсь что аналогично пройдет матч сегодня Акбарс - Нефтехимик, хоть и в одной конференции играют. Также корпоративная взаимосвязь, и разные турнирные мотивации
Вот в этом не уверен; приходилось видеть /по тв конечно/ из игры в прошедших сезонах; зарубались не по детски.Посмотрим,что сегодня будет:-)
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Николай Гэрля
Такого дебилизма ещё не было.
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Pavel Yakupov
Ответ heivani
Когда на финише играют команды разных конференций,ничего удивительного.Нечего доказывать свою состоятельность,когда положение по турнирной таблице не обременительное.
Не сомневаюсь что аналогично пройдет матч сегодня Акбарс - Нефтехимик, хоть и в одной конференции играют. Также корпоративная взаимосвязь, и разные турнирные мотивации
+2
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+2
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Vagner01
Опозорились знатно! Просто бардак и тренер ведь будет доволен!
+1
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Pavel Yakupov
Ответ Андрей Петров
Не Роснефть а Фонбет рулит ха-ха
Я про реальных стейкхолдеров, а не номинальных
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Дмитрий Галкин
В каком-то интервью Федоров говорил , что всегда в овертаймах будет менять вратаря на 4 полевого игрока, итог : 6 проигранных овертаймов , похвальная упертость 🐏👍
+2
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+2
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ne ravnodushen
Нестеров, что это было?) Сначала раз, потом второй раз...
+1
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heivani
Ответ Pavel Yakupov
Вот не покидало почему-то всю игру ощущение, что ЦСКА не очень то и старались победить, как будто с ленцой можно сказать поигрывали. Большинство 3 на 5 и овертайм, ну прям не хотели забивать и подставились. Неужели сливали матч? Тонкие материи корпоративных интересов Роснефти? Только не кидайте камнями. Ещё раз повторю - такое складывается впечатление по просмотру матча! Но рад победе Салавата!
Когда на финише играют команды разных конференций,ничего удивительного.Нечего доказывать свою состоятельность,когда положение по турнирной таблице не обременительное.
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Андрей Петров
Ответ Pavel Yakupov
Вот не покидало почему-то всю игру ощущение, что ЦСКА не очень то и старались победить, как будто с ленцой можно сказать поигрывали. Большинство 3 на 5 и овертайм, ну прям не хотели забивать и подставились. Неужели сливали матч? Тонкие материи корпоративных интересов Роснефти? Только не кидайте камнями. Ещё раз повторю - такое складывается впечатление по просмотру матча! Но рад победе Салавата!
Не Роснефть а Фонбет рулит ха-ха
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*BG*
Ответ Pavel Yakupov
Вот не покидало почему-то всю игру ощущение, что ЦСКА не очень то и старались победить, как будто с ленцой можно сказать поигрывали. Большинство 3 на 5 и овертайм, ну прям не хотели забивать и подставились. Неужели сливали матч? Тонкие материи корпоративных интересов Роснефти? Только не кидайте камнями. Ещё раз повторю - такое складывается впечатление по просмотру матча! Но рад победе Салавата!
Если и сливали, то точно не для того, чтобы СЮ помочь.
+1
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Meny
Не нужно чужие фишки перехватывать, не дано )
+2
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позор не адекватам
Козлов выдержал гроссмейстерскую паузу💪🏻💚
8 секунд и победа! С победой СЮ!💚
+1
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*BG*
Задрали уже со своими разборками. И тренера, и игроков нужно наказывать за такие вещи. Один гайки закручивает. Другие игры сливают. На болельщиков все прибор положили. Бесит уже это все.
+2
-2
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Dragon10
Салават с победой, заслужили. Кто то должен был в этом ОТ пропустить в пустые😁
+8
-1
+7
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Pavel Yakupov
Вот не покидало почему-то всю игру ощущение, что ЦСКА не очень то и старались победить, как будто с ленцой можно сказать поигрывали. Большинство 3 на 5 и овертайм, ну прям не хотели забивать и подставились. Неужели сливали матч? Тонкие материи корпоративных интересов Роснефти? Только не кидайте камнями. Ещё раз повторю - такое складывается впечатление по просмотру матча! Но рад победе Салавата!
+4
-6
-2
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Рустам Гильметдинов
Ответ Sibai
Было 🔥 🔥🔥😆
Молодцы!!! Взяли важные очки.
+8
0
+8
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Destroy71
Ф-фокусник
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sibai
Было 🔥 🔥🔥😆
+17
0
+17
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