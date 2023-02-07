Тренер ЦСКА Федоров сменил вратаря в овертайме игры с «Салаватом». Команда пропустила через 8 секунд
ЦСКА проиграл второй матч подряд в сезоне КХЛ.
Команда тренера Сергея Федорова уступила «Салавату Юлаеву» (1:2 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
В дополнительное время специалист решил сменить вратаря Александра Шарыченкова на четвертого полевого игрока сразу же после выигранного вбрасывания.
В протоколе игры отмечено, что ЦСКА начал играть вчетвером на 10-й секунде овертайма.
Спустя восемь секунд московский клуб пропустил шайбу в пустые ворота – гол на счету Саши Хмелевски.
8 секунд и победа! С победой СЮ!💚