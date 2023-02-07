Панарин быстрее всех набрал 300 очков за «Рейнджерс» – в 236 играх. Мессье – в 249, Ягр – в 257
Артемий Панарин набрал 300 очков за «Рейнджерс» в 236 играх – быстрее всех в истории клуба.
Сегодня 31-летний россиянин набрал 2 (0+2) очка в матче с «Калгари» (5:4 ОТ).
На его счету 301 (83+218) очко за нью-йоркцев в 236 матчах. Россиянин быстрее всех в истории клуба достиг отметки 300 очков.
Он опередил Марка Мессье (249 игр) и Яромира Ягра (257), также перешедших в команду по ходу карьеры. Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года.
кто точно сдал так это Крайдер