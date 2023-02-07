Панарин быстрее всех набрал 300 очков за «Рейнджерс» – в 236 играх. Мессье – в 249, Ягр – в 257

Теги рейтинги Рейнджерс Яромир Ягр НХЛ Марк Мессье Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин набрал 300 очков за «Рейнджерс» в 236 играх – быстрее всех в истории клуба.

Сегодня 31-летний россиянин набрал 2 (0+2) очка в матче с «Калгари» (5:4 ОТ). 

На его счету 301 (83+218) очко за нью-йоркцев в 236 матчах. Россиянин быстрее всех в истории клуба достиг отметки 300 очков.

Он опередил Марка Мессье (249 игр) и Яромира Ягра (257), также перешедших в команду по ходу карьеры. Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. 

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9 комментариев

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56prost
...обскакал Великих,а у Мессье там КС
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Crenk
Ответ йозе марино!
И ещё говорят он плохо играет...
Заброшенных Шайб маловато, а в остальном Уровень
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Огюст
"Хлебушек " молодчик !Ещё почаще своей клюшкой пуляй шайбы голевые в ворота соперников и бей там их рекорды !
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ottomann
Ответ владимир бредихин
в этом сезоне сдал немного но время ещё есть
в этом сезоне весь НЙР, скажем не особенно блещет пока . Вообще у Галана традиционно сильные первые сезоны (Флорида, Вегас), но потом его команды сдают потихоньку, говорят что передавливает игроков и им становится сложно.

кто точно сдал так это Крайдер
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владимир бредихин
Ответ BIM
Это достижение на самом деле...вписал в историю клуба...рядом такие имена...красава!
в этом сезоне сдал немного но время ещё есть
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йозе марино!
И ещё говорят он плохо играет...
+3
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+3
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Сергей Ленский
Мессье пришёл в НЙР в 30 лет, Ягр в 31, Панарин в 28.
+11
-1
+10
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BIM
Это достижение на самом деле...вписал в историю клуба...рядом такие имена...красава!
+5
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Константин Константинов
Уровень !
+4
0
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