Тихоокеанский дивизион выиграл Матч звезд АХЛ, одержав победу в финале турнира «3 на 3» – 1:0. Вратари Вульф и Достал стали самыми ценными игроками
Тихоокеанский дивизион выиграл Матч звезд АХЛ, одержав победу в финале со счетом 1:0.
Мероприятие проходило в форме турнира в формате «3 на 3», но схема розыгрыша отличалась от НХЛ.
Сначала все 4 дивизиона сыграли друг с другом в круговом турнире, а затем две лучшие команды встретились в финале. Продолжительность матчей предварительного раунда составляла 10 минут, финала – 5.
В решающем матче Тихоокеанский дивизион обыграл Атлантический со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил форвард «Бейкерсфилда» (система «Эдмонтона») Сет Гриффит.
Лучшими игроками мини-турнира признали тихоокеанских вратарей – Лукаша Достала («Сан-Диего», система «Анахайма») и Дастина Вульфа («Калгари Рэнглерс», система «Калгари»).
В 4 матчах они отразили в общей сложности 42 из 49 бросков по своим воротам, в том числе 7 из 7 – в финале.
По 2 шайбы в круговом турнире себе в актив записали российские нападающие Руслан Исхаков («Бриджпорт», система «Айлендерс») и Егор Соколов («Бельвиль», система «Оттавы»).
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