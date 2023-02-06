Бобровский сыграет в воротах «Флориды» против «Тампы». Голкипер пропустил 5 матчей из-за травмы

Теги Тампа-Бэй Флорида Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский возвращается в состав «Флориды».

Российский голкипер займет место в воротах «Пантерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

Напомним, что 20 января Бобровский получил повреждение на третьей минуте игры с «Монреалем» (6:2).

После этого вратарь пропустил пять игры «Флориды» подряд.

Бобровский провел 30 матчей в текущем сезоне НХЛ, пропуская в среднем 3,24 шайбы и отражая 89,7% бросков.

Оставьте Бобровского в покое! Его плохая статистика не источник проблем «Флориды», а их следствие

2 комментария

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Белый офицер
Флорида начнет игру с форой -5 ((
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Дмитрий
Хороший вратарь, но со стабильностью проблема!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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