Бобровский сыграет в воротах «Флориды» против «Тампы». Голкипер пропустил 5 матчей из-за травмы
Сергей Бобровский возвращается в состав «Флориды».
Российский голкипер займет место в воротах «Пантерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».
Напомним, что 20 января Бобровский получил повреждение на третьей минуте игры с «Монреалем» (6:2).
После этого вратарь пропустил пять игры «Флориды» подряд.
Бобровский провел 30 матчей в текущем сезоне НХЛ, пропуская в среднем 3,24 шайбы и отражая 89,7% бросков.
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