Бобровский сыграет в воротах «Флориды» против «Тампы». Голкипер пропустил 5 матчей из-за травмы

возвращается в состав «Флориды».

Российский голкипер займет место в воротах «Пантерс» в матче регулярного чемпионата против « ».

Напомним, что 20 января Бобровский получил повреждение на третьей минуте игры с «Монреалем» (6:2).

После этого вратарь пропустил пять игры «Флориды» подряд.

Бобровский провел 30 матчей в текущем сезоне НХЛ, пропуская в среднем 3,24 шайбы и отражая 89,7% бросков.

Оставьте Бобровского в покое! Его плохая статистика не источник проблем «Флориды», а их следствие