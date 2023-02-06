Радулов о футболе: «Буду смотреть Эль‑Класико, а так по возможности. Смотрю итальянцев»

Теги Ак Барс серия А Италия Ла Лига Александр Радулов КХЛ Матч ТВ Класико Хоккей

Александр Радулов рассказал, какие футбольные матчи он смотрит. 

– Вы в свободное время смотрите футбол?

– Сейчас вроде в Испании будут три дерби в ближайшие полтора месяца. Вот буду смотреть Эль‑Класико. А так по возможности. Смотрю итальянцев.

Просто тяжело смотреть, когда плотный календарь. Нужно постоянно искать время для отдыха. А мы не молодеем, – сказал нападающий «Ак Барса».

7 комментариев

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Тюменский медвежонок
Эль-Класико в последние как минимум годы абсолютно скучное зрелище, былого противостояния нет, никакой искры на поле, никакой магии аля Месси-Роналду-Бэйл-Роналдиньо или битва характеров аля Рамос-Пуйоль и т.д. нынче бегают 2 команды и "безхарактерно"кто-то из этой пары проигрывает
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Мукунку хороший
- … деньги в бидоне.)))
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heivani
Да ну Александр,смотреть итальянский футбол!? - Такая тягомотина.Тем более,такому экспрессивному человеку. Нет,там есть на кого посмотреть,но испанский поинтереснее.Не говорю уж про английский.
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Julia_Lawyer
Радулов, зубы не жмут?
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Niko [Ars]
Ответ WelcomeBackPURE
Про всех не надо. Раньше это было интересно, а сейчас лучше посмотреть любой матч АПЛ. Гораздо более качественный футбол, да и игроки посильные в целом если брать
facts
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WelcomeBackPURE
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Эль - Класико смотрят все. у меня соседка работает в одной компании бухгалтером. ей 58 лет. муж её ненавидит футбол. скажем так человек искусства. Но!!! знают что я болею за Барсу и попросили: как только будет Класико за день сообщить об этом. честно! пару раз даже вместе смотрели. он за реал а она за Барсу. надо видеть как они переживают! вот такой вот этот футбол. и тем более противостояние двух великих команд есть куча всяких противостоянии. Мадонины дерби и тд. но Класико это вишенка на праздничном торте футбола
Про всех не надо. Раньше это было интересно, а сейчас лучше посмотреть любой матч АПЛ. Гораздо более качественный футбол, да и игроки посильные в целом если брать
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+7
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Barsa! bolshe chem klub
Эль - Класико смотрят все. у меня соседка работает в одной компании бухгалтером. ей 58 лет. муж её ненавидит футбол. скажем так человек искусства.
Но!!! знают что я болею за Барсу и попросили:
как только будет Класико за день сообщить об этом. честно! пару раз даже вместе смотрели. он за реал а она за Барсу.
надо видеть как они переживают!
вот такой вот этот футбол. и тем более противостояние двух великих команд

есть куча всяких противостоянии.
Мадонины дерби и тд.

но Класико это вишенка на праздничном торте футбола
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