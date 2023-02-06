Радулов о футболе: «Буду смотреть Эль‑Класико, а так по возможности. Смотрю итальянцев»

рассказал, какие футбольные матчи он смотрит.

– Вы в свободное время смотрите футбол?

– Сейчас вроде в Испании будут три дерби в ближайшие полтора месяца. Вот буду смотреть . А так по возможности. Смотрю итальянцев.

Просто тяжело смотреть, когда плотный календарь. Нужно постоянно искать время для отдыха. А мы не молодеем, – сказал нападающий « ».