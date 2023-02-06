Радулов о футболе: «Буду смотреть Эль‑Класико, а так по возможности. Смотрю итальянцев»
Александр Радулов рассказал, какие футбольные матчи он смотрит.
– Вы в свободное время смотрите футбол?
– Сейчас вроде в Испании будут три дерби в ближайшие полтора месяца. Вот буду смотреть Эль‑Класико. А так по возможности. Смотрю итальянцев.
Просто тяжело смотреть, когда плотный календарь. Нужно постоянно искать время для отдыха. А мы не молодеем, – сказал нападающий «Ак Барса».
Но!!! знают что я болею за Барсу и попросили:
как только будет Класико за день сообщить об этом. честно! пару раз даже вместе смотрели. он за реал а она за Барсу.
надо видеть как они переживают!
вот такой вот этот футбол. и тем более противостояние двух великих команд
есть куча всяких противостоянии.
Мадонины дерби и тд.
но Класико это вишенка на праздничном торте футбола