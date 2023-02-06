Шипачев об «Ак Барсе»: «Серьезный календарь, пять игр подряд через день. Стоит чуть расслабиться – и тебя обгонят»

Форвард « » высказался после матча с «Куньлунем» (5:1).

– Насколько вас радует конкурентная борьба на Востоке? Насколько команде важно быть первой в конференции?

– Мы хотим побеждать в каждой игре. Такая борьба на Востоке первый раз за многие годы, даже внизу таблицы несколько команд бьются за одно место в плей-офф, будет разыгрываться много очков. Стоит чуть-чуть расслабиться – и тебя обгонят. Одним словом, стало интереснее.

– Вы все ближе к рекорду [Мозякина по очкам в регулярке].

– До него еще далеко. Иногда несколько очков за матч набираешь, иногда – ни одного. Главное, чтобы команда побеждала, тогда восстановление проходит быстрее. Серьезный календарь, пять игр подряд через день, нужны позитивные эмоции, – сказал Шипачев.