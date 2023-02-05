12 из 16 хоккеистов НХЛ хотели бы увеличить время овертайма «3 на 3» до 10 минут

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Игроки НХЛ высказали мнение о вопросе продления времени овертайма до 10 минут.

12 хоккеистов лиги положительно ответили на вопрос о том, нужно ли увеличить до 10 минут проведение овертайма в формате «3 на 3», чтобы сократить число игр, в которых победитель определяется в серии буллитов.

Четыре игрока высказались отрицательно на этот счет.

«Не знаю, кто хочет смотреть буллиты. Есть возможности посмотреть, как особенные хоккеисты играют «3 на 3» при большом количестве свободного пространства на льду.

Я не знаю, кто бы хотел, чтобы это переходило в буллитную серию. Если продлить овертайм до 10 минут, победный гол будет забит. Играть «3 на 3» – очень весело», – сказал нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз.

При нынешних правилах овертайм длится пять минут.

5 комментариев

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DeepintheHole
Ну если он не знает, то это его проблемы. Многим нравятся буллиты, смотреть на мастерство игроков и вратарей в очном противостоянии. Мне тоже. Не то что бы я фанат, но это тоже интересно. Буллиты должны остаться. А вот определять в серии буллитов победителя матча в плей-офф чемпионатов мира (если не ошибаюсь, то в ЧМ) - это дичайший маразм.
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Hola Hola
Надо не хоккеистов, а зрителей спрашивать.
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АРХАТ
Бред, зачем утомлять игроков.
Да и буллиты это интересно. В футболе бьют пенальти в матчах на вылет, а эти скулят о буллитах в регулярке.
+3
-2
+1
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мистик
Надо продлить до 10
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Александр Чекин
А если не будет забит то до 15, ну и так далее
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-2
-2
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