12 из 16 хоккеистов НХЛ хотели бы увеличить время овертайма «3 на 3» до 10 минут

Игроки НХЛ высказали мнение о вопросе продления времени овертайма до 10 минут.

12 хоккеистов лиги положительно ответили на вопрос о том, нужно ли увеличить до 10 минут проведение овертайма в формате «3 на 3», чтобы сократить число игр, в которых победитель определяется в серии буллитов.

Четыре игрока высказались отрицательно на этот счет.

«Не знаю, кто хочет смотреть буллиты. Есть возможности посмотреть, как особенные хоккеисты играют «3 на 3» при большом количестве свободного пространства на льду.

Я не знаю, кто бы хотел, чтобы это переходило в буллитную серию. Если продлить овертайм до 10 минут, победный гол будет забит. Играть «3 на 3» – очень весело», – сказал нападающий « » .

При нынешних правилах овертайм длится пять минут.