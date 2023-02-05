«Витязь» выиграл 13 из 16 последних матчей. Дорожко сделал 5-й шатаут в сезоне, отразив 26 бросков в игре с «Нефтехимиком»
«Витязь» одержал пятую победу подряд в сезоне КХЛ.
Подмосковный клуб обыграл «Нефтехимик» (1:0) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Голкипер Витязя» Максим Дорожко отразил все 26 бросков и сделал пятый шатаут в нынешнем сезоне
Команда тренера Вячеслава Буцаева выиграла 13 из 16 последних матчей. На этом промежутке «Витязь» уступил «Ак Барсу» (0:2), «Куньлуню» (0:4) и «Локомотиву» (1:3).
«Витязь» находится на шестом месте в таблице Западной конференции, набрав 70 очков в 59 играх.
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