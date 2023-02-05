«Витязь» выиграл 13 из 16 последних матчей. Дорожко сделал 5-й шатаут в сезоне, отразив 26 бросков в игре с «Нефтехимиком»

«Витязь» одержал пятую победу подряд в сезоне .

Подмосковный клуб обыграл « » (1:0) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Голкипер Витязя» отразил все 26 бросков и сделал пятый шатаут в нынешнем сезоне

Команда тренера выиграла 13 из 16 последних матчей. На этом промежутке « » уступил «Ак Барсу» (0:2), «Куньлуню» (0:4) и «Локомотиву» (1:3).

«Витязь» находится на шестом месте в таблице Западной конференции, набрав 70 очков в 59 играх.