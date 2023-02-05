«Витязь» выиграл 13 из 16 последних матчей. Дорожко сделал 5-й шатаут в сезоне, отразив 26 бросков в игре с «Нефтехимиком»

Теги Нефтехимик Витязь Вячеслав Буцаев КХЛ Максим Дорожко Хоккей

«Витязь» одержал пятую победу подряд в сезоне КХЛ.

Подмосковный клуб обыграл «Нефтехимик» (1:0) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Голкипер Витязя» Максим Дорожко отразил все 26 бросков и сделал пятый шатаут в нынешнем сезоне

Команда тренера Вячеслава Буцаева выиграла 13 из 16 последних матчей. На этом промежутке «Витязь» уступил «Ак Барсу» (0:2), «Куньлуню» (0:4) и «Локомотиву» (1:3).

«Витязь» находится на шестом месте в таблице Западной конференции, набрав 70 очков в 59 играх.

1 комментарий

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heivani
Игра с непредсказуемым итогом в конце матча ожидается в Екатеринбурге с участием ,,Витязя,,Витьки в огне,на расслабоне,шестое место застолбили по итогам регулярки..Наши дважды уступили ,,НХ, ,а они выиграли.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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