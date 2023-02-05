Кевин Хэйс: «Макдэвид – лучший хоккеист, игравший когда-либо. При всем уважении к Гретцки, ни у кого никогда не будет такого набора навыков, как у Коннора»
Кевин Хэйс назвал Коннора Макдэвида лучшим хоккеистом в истории.
«Это безумие для меня, потому что у нас есть талант поколения. Считаю, что Коннор – лучший игрок, который когда-либо играл в хоккей.
При всем уважении к Уэйну Гретцки, я не думаю, что еще кто-то когда-либо будет так же хорош, как Макдэвид. Ни у кого никогда не будет такого же набора навыков, как у Коннора», – сказал нападающий «Филадельфии».
Макдэвид, выступающий за «Эдмонтон», дебютировал в НХЛ в 2015 году. Канадец набрал 789 (280+509) очков в 537 матчах в регулярных чемпионатах.
Гретцки провел 20 сезонов в НХЛ и записал на свой счет 2857 (894+1963) баллов в 1487 играх.
Бобби Орр и Марио Лемье были почти в всем талантливей Грецкого, но, болячки замучили и того и другого.
Время и только время главный тестер таланта.
Остановить его - только если зацепом, подножкой, броском через бедро, но это верное удаление
Главный скилл Гретцки - его голова, т.е.
-видение поля, верное движение на свободный лёд, верный выбор позиции, максимальное использование партнеров
Как тот же кучеров вроде ничем не примечательный а мозг часто решает и IQ как навык намного слабее подвержен старению и травмам по сравнению со скоростью той же
тот же Кросби при том, что его с великим не сравнивали - делает партнеров намного лучше и итог 3 кубка.
что будет у Конора посмотрим - пока у него только отличная стата и отличные личные навыки.
Он не делал ничего особенного, у него был вобщем обычный средний бросок, обычные скиллы, никаких красивых обводов и проходов у него не было.
Но он верно занимал позицию, правильно использовал партнёров, ловил соперников на противоходе, на опорной ноге и т.д.
Все время казалось, что ему просто повезло забить и отдать, ну вот бывает некоторым вдруг везёт в какой то день, хетттрики делают, набирают по 4-5 очков, не прилагая особенных усилий, просто где надо оказались и правильно распорядились шайбой.
Вот Гретцки так "везло" на постоянной основе.