Кевин Хэйс: «Макдэвид – лучший хоккеист, игравший когда-либо. При всем уважении к Гретцки, ни у кого никогда не будет такого набора навыков, как у Коннора»

назвал лучшим хоккеистом в истории.

«Это безумие для меня, потому что у нас есть талант поколения. Считаю, что Коннор – лучший игрок, который когда-либо играл в хоккей.

При всем уважении к , я не думаю, что еще кто-то когда-либо будет так же хорош, как Макдэвид. Ни у кого никогда не будет такого же набора навыков, как у Коннора», – сказал нападающий «Филадельфии».

Макдэвид, выступающий за « », дебютировал в в 2015 году. Канадец набрал 789 (280+509) очков в 537 матчах в регулярных чемпионатах.

Гретцки провел 20 сезонов в НХЛ и записал на свой счет 2857 (894+1963) баллов в 1487 играх.