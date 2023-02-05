Кевин Хэйс: «Макдэвид – лучший хоккеист, игравший когда-либо. При всем уважении к Гретцки, ни у кого никогда не будет такого набора навыков, как у Коннора»

Теги Филадельфия Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ Кевин Хэйс Коннор Макдэвид Хоккей

Кевин Хэйс назвал Коннора Макдэвида лучшим хоккеистом в истории.

«Это безумие для меня, потому что у нас есть талант поколения. Считаю, что Коннор – лучший игрок, который когда-либо играл в хоккей.

При всем уважении к Уэйну Гретцки, я не думаю, что еще кто-то когда-либо будет так же хорош, как Макдэвид. Ни у кого никогда не будет такого же набора навыков, как у Коннора», – сказал нападающий «Филадельфии».

Макдэвид, выступающий за «Эдмонтон», дебютировал в НХЛ в 2015 году. Канадец набрал 789 (280+509) очков в 537 матчах в регулярных чемпионатах.

Гретцки провел 20 сезонов в НХЛ и записал на свой счет 2857 (894+1963) баллов в 1487 играх.

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29 комментариев

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PredatorMax
Макдэвид даже не лучше праймового Кросби, что уж говорить о Ване Гретцком.
+1
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muslim95
Ответ Splin
Ну Если бы Уэйна не обменяли в дно а-ля Элэй и не было бы травмы 2ой травмы спины то стата была бы еще сумашедшей и никакое здоровье не помогло бы Марио.
Ну ты не сравнивай травму спины и смертельную болезнь, это очень разные вещи
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Splin
Ответ ГретцкиЛемьюБоссиХаллОвечкин
Именно из за этой манеры бежать с согнутым корпусом против Гретцки невозможно было применить силовой прием на ходу. Остановить его - только если зацепом, подножкой, броском через бедро, но это верное удаление
Но Все-таки несколько раз ловили на силовой🫠😬
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Splin
Ответ ГретцкиЛемьюБоссиХаллОвечкин
Именно из за этой манеры бежать с согнутым корпусом против Гретцки невозможно было применить силовой прием на ходу. Остановить его - только если зацепом, подножкой, броском через бедро, но это верное удаление
Чего сецчас не хватаеи, так зацепов, придержать там у борта.. Стерилен хоккей слишком.
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Deathspell Omega
Пока МакДэвид не возьмет Чашку Стэнли, да и вообще, еще лет 10 не поиграет на этом уровне, что он демонстрирует в этом сезоне - говорить о нем как "главном таланте поколения" и вообще, как о лучшем в истории хоккея, бессмысленно.
Бобби Орр и Марио Лемье были почти в всем талантливей Грецкого, но, болячки замучили и того и другого.
Время и только время главный тестер таланта.
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Splin
Ответ Андрей Привалов
нет
Более чем да
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ГретцкиЛемьюБоссиХаллОвечкин
Ответ Splin
Не скажите, в нарезках бывало накручивал соперников эффектно🫠А про скорость. У Уэйна интересная была манера катания. Очень низко корпус пригибал ко льду. Плюс
Именно из за этой манеры бежать с согнутым корпусом против Гретцки невозможно было применить силовой прием на ходу.
Остановить его - только если зацепом, подножкой, броском через бедро, но это верное удаление
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Splin
Ответ ГретцкиЛемьюБоссиХаллОвечкин
Мы с вами одновременно написали по сути одно и тоже. Главный скилл Гретцки - его голова, т.е. -видение поля, верное движение на свободный лёд, верный выбор позиции, максимальное использование партнеров
Именно, при всех навыках на , в целом, средних уровнях, стать лучшим и доминировать просто космически над всеми остальными, это шедеврально.
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Splin
Ответ muslim95
Если бы не болезнь, то Марио обошел бы Гретцки по всем показателям, даже чисто визуально ено игра смотрелась мощно, динамично и ярко
Ну Если бы Уэйна не обменяли в дно а-ля Элэй и не было бы травмы 2ой травмы спины то стата была бы еще сумашедшей и никакое здоровье не помогло бы Марио.
+1
-1
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Splin
Ответ muslim95
Если бы не болезнь, то Марио обошел бы Гретцки по всем показателям, даже чисто визуально ено игра смотрелась мощно, динамично и ярко
Обогнал бы только по голам разве что. Ну как там что смотрелось, веусовщина и не более. Мощнр, ну чему удивляться вы габариты сравните и после будете ожидать от Уэйна мощи в игре? Игра Уэйна куда изящней, принятие решениий интересней чем у Марио.
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Андрей Привалов
Ответ Splin
в работе клюшкой МакДи сильней
нет
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Splin
Ответ ГретцкиЛемьюБоссиХаллОвечкин
Особенность Гретцки в голове - в его видении поля, использовании партнёров, и в верном движении. Он не делал ничего особенного, у него был вобщем обычный средний бросок, обычные скиллы, никаких красивых обводов и проходов у него не было. Но он верно занимал позицию, правильно использовал партнёров, ловил соперников на противоходе, на опорной ноге и т.д. Все время казалось, что ему просто повезло забить и отдать, ну вот бывает некоторым вдруг везёт в какой то день, хетттрики делают, набирают по 4-5 очков, не прилагая особенных усилий, просто где надо оказались и правильно распорядились шайбой. Вот Гретцки так "везло" на постоянной основе.
Так многие отмечали, Уэйн менял игру. Надо усклорял, надо замедлить, замедлял
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Splin
Ответ ГретцкиЛемьюБоссиХаллОвечкин
Особенность Гретцки в голове - в его видении поля, использовании партнёров, и в верном движении. Он не делал ничего особенного, у него был вобщем обычный средний бросок, обычные скиллы, никаких красивых обводов и проходов у него не было. Но он верно занимал позицию, правильно использовал партнёров, ловил соперников на противоходе, на опорной ноге и т.д. Все время казалось, что ему просто повезло забить и отдать, ну вот бывает некоторым вдруг везёт в какой то день, хетттрики делают, набирают по 4-5 очков, не прилагая особенных усилий, просто где надо оказались и правильно распорядились шайбой. Вот Гретцки так "везло" на постоянной основе.
Не скажите, в нарезках бывало накручивал соперников эффектно🫠А про скорость. У Уэйна интересная была манера катания. Очень низко корпус пригибал ко льду. Плюс
0
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0
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ГретцкиЛемьюБоссиХаллОвечкин
Ответ Splin
Марио был более талантлив. Но такого видения игры, понимания, тонкости, как у Уэйна, не было ни у кого. Даже у МакДи. Марио также в проигрывал. Может не сильно, но проигрывал.
Мы с вами одновременно написали по сути одно и тоже.
Главный скилл Гретцки - его голова, т.е.
-видение поля, верное движение на свободный лёд, верный выбор позиции, максимальное использование партнеров
0
0
0
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muslim95
Ответ Splin
Марио был более талантлив. Но такого видения игры, понимания, тонкости, как у Уэйна, не было ни у кого. Даже у МакДи. Марио также в проигрывал. Может не сильно, но проигрывал.
Если бы не болезнь, то Марио обошел бы Гретцки по всем показателям, даже чисто визуально ено игра смотрелась мощно, динамично и ярко
0
0
0
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Splin
Ответ Андрей Привалов
так Кросби сильнее во всем, кроме скорости
в работе клюшкой МакДи сильней
+1
-1
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geoo9
Ответ stalker18
При всем уважении к Гретцки, но тот же Марио был более совершенный игрок...
ты оцениваешь внешние признаки, но как ты оценишь IQ - мозг мышление игрока?
Как тот же кучеров вроде ничем не примечательный а мозг часто решает и IQ как навык намного слабее подвержен старению и травмам по сравнению со скоростью той же
0
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Stan GL
а кто говорит
0
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Андрей Привалов
так Кросби сильнее во всем, кроме скорости
+4
-2
+2
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al77
у Конора нет главного для командного успеха - он пока не делает лучше тех кто рядом.
тот же Кросби при том, что его с великим не сравнивали - делает партнеров намного лучше и итог 3 кубка.
что будет у Конора посмотрим - пока у него только отличная стата и отличные личные навыки.
+2
-2
0
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ГретцкиЛемьюБоссиХаллОвечкин
Особенность Гретцки в голове - в его видении поля, использовании партнёров, и в верном движении.

Он не делал ничего особенного, у него был вобщем обычный средний бросок, обычные скиллы, никаких красивых обводов и проходов у него не было.
Но он верно занимал позицию, правильно использовал партнёров, ловил соперников на противоходе, на опорной ноге и т.д.
Все время казалось, что ему просто повезло забить и отдать, ну вот бывает некоторым вдруг везёт в какой то день, хетттрики делают, набирают по 4-5 очков, не прилагая особенных усилий, просто где надо оказались и правильно распорядились шайбой.

Вот Гретцки так "везло" на постоянной основе.
+3
-1
+2
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Splin
Ну в Мощи МакДи то точно не лучший в истории, так один скил мимо🤣
+1
-1
0
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Splin
Так много кто был сильней Уэйна отдельно по скилам, скорость там, владение клюшкой и что?
0
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Splin
Ответ stalker18
При всем уважении к Гретцки, но тот же Марио был более совершенный игрок...
Марио был более талантлив. Но такого видения игры, понимания, тонкости, как у Уэйна, не было ни у кого. Даже у МакДи. Марио также в проигрывал. Может не сильно, но проигрывал.
+1
-1
0
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Matador
Ответ stalker18
При всем уважении к Гретцки, но тот же Марио был более совершенный игрок...
дело вкуса! Мне Грецки больше нравился
+5
-1
+4
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