Каменский об уходе Гришина из «Спартака»: «Команду надо было встряхнуть, поэтому руководство и согласилось с таким решением»

высказался об уходе Игоря Гришина из « ».

Сегодня стало известно об уходе 56-летнего специалиста с поста главного тренера клуба. Он вернется в «Химик» – фарм «Спартака» в ВХЛ.

Московский клуб сейчас занимает 9-е место в Западной конференции с 58 очками в 59 играх.

«Команда по очкам выбыла из первой восьмерки, ее надо встряхнуть, поэтому руководство и согласилось с таким решением.

Есть и положительные, и отрицательные моменты в работе Гришина: молодой тренер, это для него хороший опыт, практика, я думаю, что у него будет возможность проявить себя.

Талант у него есть», – сказал олимпийский чемпион, занимающий должность советника председателя наблюдательного совета красно-белых.