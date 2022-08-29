Директор «Автомобилиста» о роли Дацюка в клубе: «Павел проявил большой интерес к индивидуальному развитию основных талантов клубной системы»

Директор рассказал о роли Павла Дацюка в клубе.

Нападающий выступал за екатеринбургскую команду с 2019 по 2021 год.

«Павел участвует в развитии молодых игроков. Во многих клубах мастеровитые хоккеисты сейчас занимают такие позиции и выполняют схожие функции.

Павел проявил большой интерес именно к индивидуальному развитию основных талантов нашей клубной системы – наших основных проспектов, которых мы видим, и которых он сам видит.

Среди его помощников есть тренер по ОФП (Михаил Назаров). Он же является штатным тренером молодежной команды. Помогает также ему и Алексей Булатов», – сообщил Максим Рябков.