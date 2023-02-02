Василий Каменев о матче СКА с «Локомотивом»: «У ярославцев все заточено на то, чтобы возвести редуты вокруг ворот, а впереди уж как получится. Неинтересно смотреть»

Василий Каменев прокомментировал поражение СКА в игре с « » (1:2).

– Может, перед плей-офф и хорошо, что СКА проиграл такой команде, как «Локомотив». Они выстраивают у своих ворот «автобус». И надо уметь его «разобрать».

Когда ярославцы вчера получили право на реализацию большинства первый раз в матче, они даже в зону не смогли зайти и там расположиться. У них все заточено на то, чтобы возвести редуты вокруг ворот, не дать сопернику дышать, ну а впереди уж как получится. Отскок, добивание – что-то мы забьем.

Зрители смотрят на то, как противник пытается взломать оборону ярославцев на протяжении трех периодов. Матчи заканчиваются с разницей в одну шайбу, как правило. СКА надо поработать над взламыванием таких схем. Потому что в плей-офф так многие будут играть.

– «Локомотив» – неудобная для СКА команда?

– Получается, так. Взять хотя бы матч с « », который был сыгран ранее. «Торпедо» – открытая команда, игра шла то у тех, то у других ворот. Интересно смотреть. А матч с «Локомотивом» неинтересно смотреть.

– Окопный хоккей?

– Да. Но я не думаю, что за таким хоккеем будущее.

– Вы не хотели бы, чтобы в команды играли так, как «Локомотив»?

– Стили могут быть разными, почему? Этим и интересен хоккей. Но я вот вспоминаю Олимпиаду, где наши второе место заняли. Ну это же такая скукотища была! Как финны там скучно играли, другие команды. Олимпиада закончилась, и начался плей-офф КХЛ. Я не мог нарадоваться – такой интересный атакующий хоккей, ждешь каждого матча!

Теперь думаешь: а надо ли нам участвовать в таких турнирах, где показывают тусклый хоккей? Кому это интересно? Все играют на результат, боятся ошибиться, используют тактику «Как бы чего не вышло». Счета – 1:0, 2:0. Это уже на спорт не похоже. Надо же и о зрителях думать, – сказал бывший форвард СКА, бронзовый призер чемпионата СССР.