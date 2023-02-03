Тарасенко не беспокоится из-за слухов об обмене: «Я сосредоточен на играх. Чемпионский сезон «Сент-Луиса» – пример того, что все можно изменить»

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Владимир Тарасенко сказал, что не беспокоится из-за слухов о возможном обмене. 

31-летний нападающий «Сент-Луиса» летом может стать неограниченно свободным агентом. 

В текущем сезоне он набрал 29 (10+19) очков в 38 играх при полезности «минус 18». Команда на данный момент находится вне зоны плей-офф. 

«Я сосредоточен на играх. Не думаю, что стоит тратить время и энергию, фокусируясь на том, что я не могу контролировать. Вы можете спросить об этом у Дага Армстронга (генменеджера «Блюз» – прим. Sports.ru).

Сезон складывается не лучшим образом, как все знают. Но время еще есть. В нашей раздевалке все верят в команду. 

Наш чемпионский сезон – пример того, что можно все изменить. Все должны быть в одной лодке. Это был хороший опыт для тех парней, кто тогда был в команде. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Тарасенко. 

В сезоне-2018/19 «блюзмены» занимали последнее место в общей таблице лиги по состоянию на 2 января. В итоге команда вышла в плей-офф и выиграла Кубок Стэнли. 

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