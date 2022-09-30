Тарасенко на вопрос об обмене из «Сент-Луиса»: «Серьезно? После первой же игры спрашиваете? Не буду отвечать, сложиться может по-разному»

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Владимир Тарасенко заявил, что не хочет обсуждать возможный обмен из «Сент-Луиса»

Следующим летом 30-летний россиянин может стать неограниченно свободным агентом. У него остался 1 год действия текущего контракта с кэпхитом 7,5 миллиона долларов. 

В прошлом году сообщалось о том, что форвард просил руководство «Блюз» обменять его.

После завершения сезона генменеджер Даг Армстронг заявлял, что клуб не намерен обменивать Тарасенко и капитана команды Райана О’Райлли, у которого в 2023 году тоже завершится срок действия контракта.

При этом летом утверждалось, что запрос россиянина по-прежнему в силе. 

– Вы еще хотите обмена?

– Серьезно? Вы спрашиваете об этом после первой же предсезонной игры? Я не буду отвечать. Сложиться может по-разному.

Сейчас я сосредоточен на сезоне, готовлюсь к нему. Рад быть здесь. Вот и все, – сказал нападающий. 

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