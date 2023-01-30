«Нью-Джерси» интересуется Тарасенко

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В преддверии дедлайна «Дэвилс» хотят усилить состав команды фланговым нападающим.

Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что «Нью-Джерси» раньше уже интересовался российским нападающим, поэтому возможность перехода Тарасенко в текущих обстоятельствах также существует.

Также клуб интересуется форвардом «Сан-Хосе» Тимо Майером.

Договор Тарасенко с кэпхитом 7,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона 2022/23.

Форвард набрал 29 (10+19) очков в 37 матчах регулярного чемпионата .