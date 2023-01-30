«Нью-Джерси» интересуется Тарасенко

Теги возможные переходы Нью-Джерси Сент-Луис НХЛ Владимир Тарасенко Эллиотт Фридман Хоккей

Владимир Тарасенко может перейти в «Нью-Джерси».

В преддверии дедлайна «Дэвилс» хотят усилить состав команды фланговым нападающим.

Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что «Нью-Джерси» раньше уже интересовался российским нападающим, поэтому возможность перехода Тарасенко в текущих обстоятельствах также существует.

Также клуб интересуется форвардом «Сан-Хосе» Тимо Майером.

Договор Тарасенко с кэпхитом 7,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона 2022/23.

Форвард набрал 29 (10+19) очков в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

18 комментариев

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raspisanie77
За Маера полцарста попросят, за Тараса гораздо меньше, да и получше Татара должен быть.
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Alex Shultz
у Дьяволов нормальная, сбалансированная команда, а подписание Тарасенко это шаг назад
он уже сбитый летчик
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Сергей Орлов
Майер > Тарасенко.
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kutyin
лучше бы майера конечно
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oberkorn
Самое то. Контендер, восток, и им нужен опытный игрок с бидоном
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TBFTT
Забивает раз в 4 матча, не густо еще и травмотичный вряд ли Сент-Луис станут его продлевать.
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Gematogen
ёмаё Тарас уже 10 лет в сент Луисе
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chubrja
Вова,оставайся в Луисе до конца сезона, чашка есть,а летом выйдешь на рынок.Пусть Армстронг ласоснет тунца.
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chubrja
Ответ Afinogenov
Тарасенко что-то совсем просел в этом сезоне. Как и весь Сент-Луис. Прошлый сезон был "лебединой песней". Видимо, пришло время расставаться. Обеим сторонам это должно пойти на пользу. А Нью-Джерси - отличный вариант, чтобы провести ещё сильные сезоны в НХЛ. И Дьяволы получат опытного игрока, который ещё не всё сказал. Что-то подсказывает, что смена обстановки Володе пойдет только на пользу.
29 очков в 34 играх до травмы, где просел то? Обычный его уровень.
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Serge Vendino
Ответ DeepintheHole
Только за счет партнера, который будет ему снаряды подносить. Не представляю, за счет чего еще.
Ну так у дьяволов два креативных центра высокого уровня, почему нет?
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DeepintheHole
Ответ Serge Vendino
Для Тарасенко хороший вариант перейти в команду на подъеме. Может, и сам оживится.
Только за счет партнера, который будет ему снаряды подносить. Не представляю, за счет чего еще.
+2
-7
-5
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DeepintheHole
Ответ Afinogenov
Тарасенко что-то совсем просел в этом сезоне. Как и весь Сент-Луис. Прошлый сезон был "лебединой песней". Видимо, пришло время расставаться. Обеим сторонам это должно пойти на пользу. А Нью-Джерси - отличный вариант, чтобы провести ещё сильные сезоны в НХЛ. И Дьяволы получат опытного игрока, который ещё не всё сказал. Что-то подсказывает, что смена обстановки Володе пойдет только на пользу.
Тарасенко медленный. За счет чего у него откроются какие-то новые скиллы? За счет смены обстановки? Это наивно.
Он последние несколько лет не развивается, с чего вдруг в новой команде что-то поменяется.
+5
-7
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Фёдор Кузнецов
Ответ Фанат Ференцвароша
В Ижсталь пусть едет, к Давыдову. Как раз его уровень)))
Человек идёт на 55-60 очков в НХЛ)
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Serge Vendino
Для Тарасенко хороший вариант перейти в команду на подъеме. Может, и сам оживится.
+5
0
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ЧакЧак
дьявольская сделка !
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Фанат Ференцвароша
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-12
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Afinogenov
Тарасенко что-то совсем просел в этом сезоне. Как и весь Сент-Луис. Прошлый сезон был "лебединой песней".
Видимо, пришло время расставаться. Обеим сторонам это должно пойти на пользу.

А Нью-Джерси - отличный вариант, чтобы провести ещё сильные сезоны в НХЛ. И Дьяволы получат опытного игрока, который ещё не всё сказал. Что-то подсказывает, что смена обстановки Володе пойдет только на пользу.
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Пинающий Достоинства
Не, ну дядька Володя там может оказаться ко двору
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