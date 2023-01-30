«Нью-Джерси» интересуется Тарасенко
Владимир Тарасенко может перейти в «Нью-Джерси».
В преддверии дедлайна «Дэвилс» хотят усилить состав команды фланговым нападающим.
Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что «Нью-Джерси» раньше уже интересовался российским нападающим, поэтому возможность перехода Тарасенко в текущих обстоятельствах также существует.
Также клуб интересуется форвардом «Сан-Хосе» Тимо Майером.
Договор Тарасенко с кэпхитом 7,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона 2022/23.
Форвард набрал 29 (10+19) очков в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
он уже сбитый летчик
Он последние несколько лет не развивается, с чего вдруг в новой команде что-то поменяется.
Видимо, пришло время расставаться. Обеим сторонам это должно пойти на пользу.
А Нью-Джерси - отличный вариант, чтобы провести ещё сильные сезоны в НХЛ. И Дьяволы получат опытного игрока, который ещё не всё сказал. Что-то подсказывает, что смена обстановки Володе пойдет только на пользу.