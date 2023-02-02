Владимир Плющев: «Хоккей в большинстве клубов – рутина, битва за результат, а не зрелище. С таким развитием наш дивизион – Швейцария, Германия, Дания»

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Владимир Плющев поделился мыслями о ситуации в российском хоккее.

«С нетерпением жду возвращения наших сборных на мировую арену. Но и с опасением. 

За два-три года мы не воспитали новых звезд, не сделали шаг вперед в плане своего развития, тактики, стратегии.

Хоккей у нас в большинстве клубов – рутина, битва за результат, а не зрелище и не праздник. Играем без или от обороны, или в рельсовый хоккей – и оба стиля не конкурентны на мировой арене. Как итог, у нас даже посещаемость матчей с каждым годом падает.

С таким внутренним развитием наш дивизион – Швейцария, Германия, Дания. Во всяком случае на последней Олимпиаде мы сыграли именно в их хоккей. Это нужно понимать – и бить в колокола!» – сказал заслуженный тренер России.

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7 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
Это комплимент Швейцарии и Германии, только вот они тоже начали воспитывать новых звездочек и добротных игроков. Они на месте не стоят
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Eliza77
Швейцария, Германия - это комплимент ) привет любителю Йозе Марино
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ros80
В колокола бить уже поздно, может что то другое попробовать...
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+1
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Nepobedimy
Его хоккей был УГ, выгнали отовсюду
0
0
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miniay77
А какую команду он тренирует ?
+1
-2
-1
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Максут Дюсембинов
Слова правильные
+2
-2
0
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Ми Ша
Ваш дивизион Зимбабве,людоеды
+3
-3
0
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