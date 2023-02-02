Владимир Плющев: «Хоккей в большинстве клубов – рутина, битва за результат, а не зрелище. С таким развитием наш дивизион – Швейцария, Германия, Дания»
Владимир Плющев поделился мыслями о ситуации в российском хоккее.
«С нетерпением жду возвращения наших сборных на мировую арену. Но и с опасением.
За два-три года мы не воспитали новых звезд, не сделали шаг вперед в плане своего развития, тактики, стратегии.
Хоккей у нас в большинстве клубов – рутина, битва за результат, а не зрелище и не праздник. Играем без или от обороны, или в рельсовый хоккей – и оба стиля не конкурентны на мировой арене. Как итог, у нас даже посещаемость матчей с каждым годом падает.
С таким внутренним развитием наш дивизион – Швейцария, Германия, Дания. Во всяком случае на последней Олимпиаде мы сыграли именно в их хоккей. Это нужно понимать – и бить в колокола!» – сказал заслуженный тренер России.
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