Менеджер «Калгари» по экипировке о работе с Ягром: «Он привез бутылку со святой водой и поливал ею свою клюшку»

Теги Калгари Яромир Ягр НХЛ религия Хоккей

Яромир Ягр поливал клюшку святой водой во время игры за «Калгари».

Об этом сообщил менеджер клуба по экипировке Марк ДеПаскуале.

ДеПаскуале рассказал, что в его офисе на арене Scotiabank Saddledome есть обмотанная хоккейной лентой полуторалитровая одноразовая бутылка Ягра с чешской маркировкой, на которой написано «не выбрасывать».

«Это его бутылка со святой водой, которую он привез. Я не знаю, для чего именно он ее использовал, потому что он много чего делал наедине.

Знаю, что он поливал этим свою клюшку», – сказал Марк ДеПаскуале.

Нападающий провел 22 матча за «Флэймс» в сезоне-2017/18.

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2 комментария

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Вадим Кемеж
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Артём Стёпин
а потом хрустел молодильными яблоками?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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