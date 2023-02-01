Менеджер «Калгари» по экипировке о работе с Ягром: «Он привез бутылку со святой водой и поливал ею свою клюшку»

поливал клюшку святой водой во время игры за « ».

Об этом сообщил менеджер клуба по экипировке Марк ДеПаскуале.

ДеПаскуале рассказал, что в его офисе на арене Scotiabank Saddledome есть обмотанная хоккейной лентой полуторалитровая одноразовая бутылка Ягра с чешской маркировкой, на которой написано «не выбрасывать».

«Это его бутылка со святой водой, которую он привез. Я не знаю, для чего именно он ее использовал, потому что он много чего делал наедине.

Знаю, что он поливал этим свою клюшку», – сказал Марк ДеПаскуале.

Нападающий провел 22 матча за «Флэймс» в сезоне-2017/18.