5 из 5 авторов The Athletic считают, что «Бостон» и «Каролина» сыграют в финале Востока

« » и « » считаются фаворитами в Восточной конференции .

Все пять авторов The Athletic, принявших участие в опросе, выбрали «Брюинс» и «Харрекейнс» как команд, которые сыграют в финале Востока.

Два журналиста считают, что « » и « » будут соперничать в финале Западной конференции.

Еще два автора допустили встречу «Колорадо» и «Эдмонтона» на этом этапе Кубка Стэнли. Один репортер проголосовал за пару «Колорадо» – «Сиэтл».