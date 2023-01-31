5 из 5 авторов The Athletic считают, что «Бостон» и «Каролина» сыграют в финале Востока

Теги Бостон Каролина Кубок Стэнли Колорадо Эдмонтон Даллас НХЛ Вегас Сиэтл Хоккей

«Бостон» и «Каролина» считаются фаворитами в Восточной конференции НХЛ.

Все пять авторов The Athletic, принявших участие в опросе, выбрали «Брюинс» и «Харрекейнс» как команд, которые сыграют в финале Востока.

Два журналиста считают, что «Даллас» и «Вегас» будут соперничать в финале Западной конференции.

Еще два автора допустили встречу «Колорадо» и «Эдмонтона» на этом этапе Кубка Стэнли. Один репортер проголосовал за пару «Колорадо» – «Сиэтл».

8 комментариев

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Федя-гол
Ответ KirGre
Хахахахахахахаххахахах вы вообще нхл сморите ? Бостон второй круг чудо 😳😳😳
да, как раз - таки смотрю, потому что по таблице этого не видно будет. Бержерон и Крейчи чисто на опыте катаются, в пол-ноги против них уже играть никто не будет, все правда зависит от того, кто попадется в 1 раунде. но на текущий момент есть ощущение, что будет фейл сродни серии тампы с коламбусом
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KirGre
По Колорадо есть вопросы , они бы хоть в плов вышли , в нынешнем сезоне это будет успех
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-1
-1
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KirGre
Ответ Федя-гол
Бостон если пройдет во 2 круг уже чудом будет, там вообще никакого запаса по игре нет, а Вегасу бы прошлый год не повторить
Хахахахахахахаххахахах вы вообще нхл сморите ? Бостон второй круг чудо 😳😳😳
0
0
0
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забил на оборону
Самое время ставить на то что там будут другие команды.
0
0
0
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Рамазан Сарвардинов
Конечно тампа бэй будет финале
+2
-1
+1
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Федя-гол
Бостон если пройдет во 2 круг уже чудом будет, там вообще никакого запаса по игре нет, а Вегасу бы прошлый год не повторить
+1
-3
-2
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Ryan T.
Думаю "Тампа" с этим не согласна.
+7
0
+7
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Максим Фомин
5 из 5 промахов будет...
+11
0
+11
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