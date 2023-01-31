5 из 5 авторов The Athletic считают, что «Бостон» и «Каролина» сыграют в финале Востока
«Бостон» и «Каролина» считаются фаворитами в Восточной конференции НХЛ.
Все пять авторов The Athletic, принявших участие в опросе, выбрали «Брюинс» и «Харрекейнс» как команд, которые сыграют в финале Востока.
Два журналиста считают, что «Даллас» и «Вегас» будут соперничать в финале Западной конференции.
Еще два автора допустили встречу «Колорадо» и «Эдмонтона» на этом этапе Кубка Стэнли. Один репортер проголосовал за пару «Колорадо» – «Сиэтл».
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