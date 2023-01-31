Горовиков о победе на ЧМ-2009: «Было гораздо меньше ребят из НХЛ. Как я говорю: «Пришлось уже не за счет Федорова и Овечкина выезжать»

поделился воспоминаниями о победе сборной России на ЧМ-2009.

– Вновь был финал с Канадой. Он был легче прошлогоднего или тоже добавил седых волос?

– Думаю, тяжелее было все-таки в Квебеке, потому что там разрыв в счете получился приличный плюс канадцы дома играли. А в финале, когда уступаешь в две и более шайбы, очень тяжело отыграться.

– Лично вы, на ваш взгляд, где сыграли сильнее – в Квебеке или в Берне?

– Думаю, в Берне от меня увидели побольше пользы.

В Канаде все-таки делался упор на звездных ребят плюс тройка Зиновьев – Морозов – Ковальчук сказали свое слово. Поэтому с такими лидерами даже внутри команды было сложно конкурировать, и все равно роль определяется.

И тут вопрос не в том, что тебе позволяют делать, а в том, что ты можешь забрать сам. Естественно, я не мог забрать первостепенную роль у , как и никто другой в мире.

В Швейцарии уже все складывалось иначе, было гораздо меньше ребят из , но в любом случае команда получилось отличной.

Как я говорю в таких случаях: «Пришлось уже не за счет Сергея Федорова и выезжать, а самим вытаскивать и побеждать». Так и получилось, – сказал бывший нападающий сборной России.