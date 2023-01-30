Монтгомери о «Салавате»: «На полпути до арены был ресторан с пивным двориком – стал туда ходить. Пока с русскими не познакомишься поближе – тебе не доверяют»

Джим Монтгомери вспомнил, как ходил в ресторан с пивным двориком в Уфе.

Монтгомери провел 20 матчей за « » в сезоне-2003/04.

– Я жил километрах в двух от катка. Туда и обратно меня возил таксист. И в какой-то момент мне наскучило сидеть в отеле. У меня ни интернета и вообще ничего не было.

– Какой кошмар.

– На полпути до арены был ресторан с пивным двориком. Стал туда ходить постоянно. И вот как-то после победного матча…

А у русских игроков же какой менталитет? Пока с ними поближе не познакомишься – они тебе не доверяют. На эту притирку уходит определенное время. Поэтому я много времени проводил сам по себе.

И вот мы выиграли важный матч. Я к тому моменту уже встретил девушку, которая говорила по-английски и провела лето в Калифорнии. Она достала мне интернет-карточку, телефонную карточку…

– Спасительница!

– Однозначно! В общем, приходят пацаны в этот ресторан…

– А там Монти отжигает!

– (Пританцовывает) Умпа-умпа-ум-па-па! И вот после этого я влился в коллектив. После этого меня всегда с собой звали, – сказал главный тренер « » в подкасте Spittin’ Chiclets.

«В России тренер орал по любому поводу – такой у них там подход». Джим Монтгомери играл в Уфе, а сейчас рулит лучшей командой НХЛ