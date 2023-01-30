«Первое лицо страны отдает тебе должное – приятно и волнительно. Поездка в Кремль не туристом говорит о многом». Горовиков о ЧМ-2008

рассказал о встрече с после победы на ЧМ-2008.

обыграла команду Канады (5:4 ОТ) в финальном матче ЧМ-2008.

– Что в первую очередь вспоминается о турнире в Квебеке?

– Яркое событие, к которому всегда стремишься и желаешь в нем участвовать, но к нему я был даже не готов. Поэтому, наверное, настолько яркие впечатления оставили наши победы.

Получился по-настоящему супер чемпионат с суперкомандой, уже по-настоящему звездной.

Если в 2006 году все ребята были моложе, то спустя два года они уже стали настоящими лидерами, продемонстрировав свое превосходство на новом турнире.

– В чем секрет той сборной? Ведь звездный состав собирался на чемпионате мира не в первый раз, но звезды не всегда совпадали.

– Кто бы и что бы ни говорил, но от этого никуда не деться – есть спортивные качества, а есть человеческие.

Когда они оба срабатывают, получается команда – и дееспособная, и чемпионская. Поэтому какие-то звездные команды становятся чемпионами, а какие-то – нет. В случае с Квебеком это сработало.

– Помните дорогу обратно? Ваши эмоции, когда с самолета сразу поехали в Кремль?

– Сама по себе поездка в Кремль не в качестве туриста говорит о многом. Это была в принципе моя первая встреча с президентом страны. Это и приятно, и волнительно, что тебе отдает должное первое лицо страны.

Если честно, то я чартер дожидаться не стал, уехал раньше на обыкновенном рейсе, потому что так тоже можно было вернуться домой. И я улетел самостоятельно.

Поэтому мне лично было проще. Все прошло по расписанию, и ничего ждать не пришлось, так что бургеров в аэропорту с ребятами не поел, – сказал бывший нападающий сборной России.