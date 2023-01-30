Солист «Иванушек International» Андреев о похудении: «Уже 8 лет играю в хоккей, добавил скандинавскую ходьбу и плавание. Весил 109 кг, а сейчас – 99»

Солист группы «Иванушки International» сообщил, что уже восемь лет играет в хоккей.

Кирилл Андреев рассказал, как похудел на 10 килограммов.

«Мы пошли в клинику и сдали анализ крови – получили огромный список того, что можно есть, а что нельзя. Я привык, что вроде бы до 12 часов дня все можно есть: круассан, кашку. Но ничего подобного.

Первые 40 дней было тяжело. И мои коллеги подшучивали: «Ну что, тебе все это нельзя? Ну посмотрим, как ты потом расслабишься». Но я привык.

Я убрал хлеб, молочку всю, творог, макароны, рис, картошку. Оставил овощи кроме помидоров, в них повышенная кислотность. Можно мясо, курицу, креветки, рыбу. Черную икру нельзя.

Я весил 109 килограммов, а сейчас – 99. Еще скину пятерочку – и буду как в «Иванушках» в 1996 году.

Я уже восемь лет играю в хоккей, добавил скандинавскую ходьбу три раза в неделю по 10 километров и плавание», – сказал 51-летний солист группы «Иванушки International».