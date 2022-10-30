Бернс забросил 16-ю шайбу в овертаймах за карьеру и улучшил свой рекорд НХЛ для защитников

забросил 16-ю шайбу в овертаймах за карьеру и улучшил рекорд для защитников.

Игрок «Каролины» принес своей команде победу над «Филадельфией» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате .

В 8 матчах сезона у 37-летнего канадца стало 6 (2+4) очков.

Гол в овертаймах стал для него 16-м за карьеру в лиге. Он улучшил свой рекорд лиги для защитников по их числу. В топ-4 входят Скотт Нидермайер (13), Сет Джонс («Чикаго», 9) и Эрик Карлссон («Сан-Хосе», 9).

По общему числу победных голов среди защитников Бернс разделил 6-е место с Робом Блэйком (по 41). Рекордом владеет Рэй Бурк (60).