Лавиолетт о «Вашингтоне» после 1:5 от «Торонто»: «Во 2-м периоде неправильно играли в обороне и сгорели»
Питер Лавиолетт прокомментировал поражение «Вашингтона» от «Торонто» (1:5).
Во втором периоде «Кэпиталс» пропустили 4 шайбы после 13 бросков соперника.
«Первый период был хорошим. Во втором мы неправильно играли в обороне и сгорели.
Мы теряли позиции и в целом действовали неправильно. Нас поймали на ошибках.
Не думаю, что на нас было оказано мощное давление, все сводилось к деталям. В этом смысле мы были недостаточно хороши во втором периоде», – сказал главный тренер «Вашингтона».
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