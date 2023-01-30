Лавиолетт о «Вашингтоне» после 1:5 от «Торонто»: «Во 2-м периоде неправильно играли в обороне и сгорели»

прокомментировал поражение «Вашингтона» от « » (1:5).

Во втором периоде «Кэпиталс» пропустили 4 шайбы после 13 бросков соперника.

«Первый период был хорошим. Во втором мы неправильно играли в обороне и сгорели.

Мы теряли позиции и в целом действовали неправильно. Нас поймали на ошибках.

Не думаю, что на нас было оказано мощное давление, все сводилось к деталям. В этом смысле мы были недостаточно хороши во втором периоде», – сказал главный тренер « ».