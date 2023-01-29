НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Торонто», «Каролина» примет «Бостон»

Теги результаты Торонто Бостон Каролина Вашингтон НХЛ Хоккей

«Вашингтон» сыграет с «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В другом матче игрового дня «Каролина» примет «Бостон».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Торонто – Вашингтон
Дата проведения
30 января, 01.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Каролина – Бостон
Дата проведения
30 января, 01.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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23 комментария

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Вадим Скорин
Давид Пастрняк (" Бостон "), в январе лучший снайпер у него 13 шайб и сегодня ещё игра. Если сделает две передачи, то выполнит гроссмейстерский норматив, 10 + шайб и 10 + передач за месяц.
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Вадим Скорин
Ответ Mephi027
А кто первый в большинстве дома? Андрейчак?
Да, Дэйв Андрейчук 151 шайба. Всё очень плотно. Ещё три шайбы Овечкина дома в большинстве и он будет первый во всех номинациях РС в большинстве.
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забил на оборону
Ответ hhlg
Значит сегодня снова Самсошу будем дырявить ;)
В прошлой встрече с кепками он поплыл быстро. Может сегодня статистика выровняется.
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hhlg
Ответ забил на оборону
Торонто - Торонто - Торонто 🇸🇪 - 🇨🇦 - 🇸🇪 🇸🇪 - 🇨🇿 - 🇺🇲 🇺🇲 - 🇸🇪 - Торонто 🇨🇦 - 🇨🇦 Торонто - 🇺🇲 🇸🇪 - 🇸🇪 🇷🇺
Значит сегодня снова Самсошу будем дырявить ;)
+1
-1
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забил на оборону
Ответ hhlg
#ALLCAPS Ovechkin-Strome-Oshie Sheary-Kuznetsov-Mantha Milano-Backstrom-Johansson NAK-Eller-Hathaway Gustafsson-TvR Orlov-Jensen Irwin-Fehervary Kuemper
Торонто - Торонто - Торонто
🇸🇪 - 🇨🇦 - 🇸🇪
🇸🇪 - 🇨🇿 - 🇺🇲
🇺🇲 - 🇸🇪 - Торонто

🇨🇦 - 🇨🇦
Торонто - 🇺🇲
🇸🇪 - 🇸🇪

🇷🇺
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Кино Музыка
Показалось, Вашингтон стал выправлять немного игру. Робкая надежда есть, но пока скорее тревожно. По тому как все рухнуло две недели назад, сплошные вопросы. Не уверен, что удастся закрепиться в зоне ПО. Хотелось бы.
+1
-1
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Mephi027
Ответ Вадим Скорин
Забив гол в большинстве " Питтсбургу" дома, Овечкин вышел на единоличное третье место 149 шайб, опередив Теему Селянне 148 шайб. Второй Люк Робинтайл 150 шайб. В большинстве в гостях первый 146 шайб. " Торонто " в гостях Овечкин забил 24 шайбы, 35 + лет = 106 шайб(0.616 за игру), ближайший ориентир Джо Муллен 108 шайб.
А кто первый в большинстве дома? Андрейчак?
0
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Mephi027
Сане типичные 2+0!

Торонтайка, вынимай-ка!
+4
-3
+1
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Alex Rastrelli
Сегодня не будет уссатого, так что будет полегче. Пожелаю победы Кэпс и Ови забить парочку, да будет так! ✌
+3
-2
+1
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Кагов
Интересно, догонит ли ОВИ Кросби по очкам за две игры, до Матча Звёзд!? Кросби на пять очков оторвался. Ждём гостевых голов Овечкина, по этой номинации он давно рекордсмен!
+1
-1
0
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leon74
Ове забивай!
0
-1
-1
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Константин Алабин
Александру надо полтинник выбивать.
+4
-1
+3
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Марсель Объелся
Для Каролины сегодня репетиция плей офф. Бостон конечно супер команда, будет очень сложно
+1
0
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ забил на оборону
Оказывается не только Вашингтон играет сегодня. Вот такая загогулина 😉
Ты не с той ноги встал ?
Какое отношение имеет проигрыш Бостона в прошлых играх к тому что Вашингтон не проиграет в основное время
+1
0
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hhlg
#ALLCAPS

Ovechkin-Strome-Oshie
Sheary-Kuznetsov-Mantha
Milano-Backstrom-Johansson
NAK-Eller-Hathaway

Gustafsson-TvR
Orlov-Jensen
Irwin-Fehervary

Kuemper
+5
-2
+3
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забил на оборону
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Железная логика только причем тут Бостон 🤣
Оказывается не только Вашингтон играет сегодня. Вот такая загогулина 😉
0
0
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ Дмитрий Олешко
Бостон проиграл две игры,и сейчас даст осечку,значит Каролина и вашик в основное не проиграют!
Железная логика только причем тут Бостон 🤣
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-1
-1
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Crenk
Ответ Дмитрий Олешко
Бостон проиграл две игры,и сейчас даст осечку,значит Каролина и вашик в основное не проиграют!
Давно Свеча и Евг Кузнецов не клали дубли
Сегодня отличные соперники чтобы это поправить
+1
-1
0
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Вадим Скорин
Забив гол в большинстве " Питтсбургу" дома, Овечкин вышел на единоличное третье место 149 шайб, опередив Теему Селянне 148 шайб. Второй Люк Робинтайл 150 шайб. В большинстве в гостях первый 146 шайб. " Торонто " в гостях Овечкин забил 24 шайбы, 35 + лет = 106 шайб(0.616 за игру), ближайший ориентир Джо Муллен 108 шайб.
0
-1
-1
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Дмитрий Олешко
Бостон проиграл две игры,и сейчас даст осечку,значит Каролина и вашик в основное не проиграют!
+3
-1
+2
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Be1983kot18leta@gmail.com
Сегодня Торонто.
Они будут очень злые после слива Оттаве
Ничего хорошего ..
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0
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corazón blanco
Удачи Вашингтону, нужно обязательно выигрывать, ну и Александру желаю забросить шайбу-другую)
+9
-1
+8
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Bartez1986
Ждём очередного гола от Великой Восьмёрки. А лучше двух)
+11
-1
+10
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