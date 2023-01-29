НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Торонто», «Каролина» примет «Бостон»
«Вашингтон» сыграет с «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В другом матче игрового дня «Каролина» примет «Бостон».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 января, 01.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 30 января, 01.00, «PNC Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
🇸🇪 - 🇨🇦 - 🇸🇪
🇸🇪 - 🇨🇿 - 🇺🇲
🇺🇲 - 🇸🇪 - Торонто
🇨🇦 - 🇨🇦
Торонто - 🇺🇲
🇸🇪 - 🇸🇪
🇷🇺
Торонтайка, вынимай-ка!
Какое отношение имеет проигрыш Бостона в прошлых играх к тому что Вашингтон не проиграет в основное время
Ovechkin-Strome-Oshie
Sheary-Kuznetsov-Mantha
Milano-Backstrom-Johansson
NAK-Eller-Hathaway
Gustafsson-TvR
Orlov-Jensen
Irwin-Fehervary
Kuemper
Сегодня отличные соперники чтобы это поправить
Они будут очень злые после слива Оттаве
Ничего хорошего ..