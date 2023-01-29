Гатиятулин после 0:6 от «Ак Барса»: «Трактору» не хватает наглости в завершении атак. Шансы на плей-офф есть, будем делать все, чтобы выполнить эту задачу»

Теги Ак Барс Трактор травмы Антон Бурдасов КХЛ Анвар Гатиятулин Хоккей

Анвар Гатиятулин подвел итоги матча против «Ак Барса» (0:6).

− Что-то положительное можно сказать только по первому периоду, дальше потеряли концентрацию, пошли ошибки. Соперник наказал нас за удаления. Получил травму один из ключевых игроков, искали эффективные сочетания, но не сработало.

− Почему вторую очную игру подряд не удается сдержать атаку «Ак Барса»?

− Где-то невынужденные ошибки, после которых уходит инициатива. Плюс игровая дисциплина, удаления.

− Последний раз «Трактор» покинул лед без голов в ноябре. В чем причина сегодняшней безголевой игры?

− Хорошо сыграл вратарь соперника. Плюс не хватает наглости в завершении атак. Возможно, накопилась усталость: не совсем точные передачи были.

− Сильно давят на команду неудачные результаты в последних матчах?

− Конечно, давят. На каждую игру выходим как на последний бой. Моментами играем хорошо, но ошибки влияют на исход матча.

− Что с Антоном Бурдасовым? Когда он будет готов играть?

− Антон получил повреждение в игре с «Авангардом». Врачи делают все возможное. Хотим, чтобы к следующей игре он был готов, будем смотреть на его состояние.

− Пару недель назад вы уверенно заявили, что «Трактор» будет в плей-офф. Сейчас вы в этом уверены?

− Шансы есть, будем делать все, чтобы выполнить эту задачу.

− Почему случились ненужные удаления?

− Потеря концентрации. Разберем матч.

− Как вы относитесь к нововведению с повтором удалений на медиакубе?

− Если большинство проголосовало «за», то тоже отнесусь положительно, – сказал главный тренер «Трактора».

«Трактор» проиграл 5 из 6 последних матчей

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11 комментариев

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Скорпион83
Болею за команду и в победы и в поражения, но если мужики с миллионными зарплатами находятся ниже чем команды с более низким бюджетом, то зачем нам нужны эти игроки? Пусть играют свои на низких зарплатах, занимают тоже последнее или предпоследнее место(как повезёт), меньше за это мы за них болеть не будем(а может даже и больше), но зато мы будем видеть желание и огонь в глазах. И дело даже не в тренере(мы все его ждали) а дело, в тех кто зарабатывает настолько много на сколько даже близко не отрабатывает этих денег. Так вот снизить зарплаты, пусть играют свои, а не левые Блажиевские и им подобные, если и не свои, так хотя бы такие как Котляревский, который бьётся!!! Ну и конечно нужно оставить таких как Рольгизер и Шабанов, Мыльников и даже Тертышный(без груза ответственности)
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Анна
Просто нет команды.
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Sergey2517
Трактор рядом с Сочи…Как говорится без роду и племени ,а Трактор с такой историей …Да уж!
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Виталий Камнев
По-моему нужно менять условия контрактов, не только у игроков но и у тренеров. Не могут выстроить игру в течении сезона. О какой самоотдачи идет речь. Вы её видите? С таким составом, просмотрите на другие команды. Амур, Барыс, Адмирал . Они бьются, реально. А слухи, что то там происходит внутри команды, это тоже вопрос к тренеру и его помощникам.
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Михаил Мещерский
С такой игрой не видать плэй офф. Трактор собирай чемоданы и в отпуск. Готовьтесь лучше к следующему сезону.
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ars_102
Анвар как пу, кормит народ лапшой
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fort410
ТШ уволить без выходного пособия,а игрокам вместо клюшек выдать лопаты и призвать в стройбат копать и строить блиндажи,на большее они не способны... Хватит стонать про дисциплину,про наглость,про обещание за ночь все исправить.... Не можешь строить игру и управлять командой - уйди! Больно смотреть на эту беготню - убожество на поле... А нам такой "хоккей" НЕ НУЖЕН! ЧЕЛЯБИНСКИЙ БОЛЕЛЬЩИК ДОСТОИН БОЛЬШЕГО......
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leon74
Анвар уходи!
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rasteam
Шансы есть, будем делать все, чтобы выполнить эту задачу.и Спасибо за самоотдачу!!-забыл добавить!
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mzoom
Это же надо, так за своё место цепляться... Только для того, что бы войти в историю трактора, как гл.тренер сумевший обеспечить не попадание команды в П.О. в юбилейный сезон...
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Rialto
Тренера Трактору не хватает
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