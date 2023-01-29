Гатиятулин после 0:6 от «Ак Барса»: «Трактору» не хватает наглости в завершении атак. Шансы на плей-офф есть, будем делать все, чтобы выполнить эту задачу»

подвел итоги матча против « » (0:6).

− Что-то положительное можно сказать только по первому периоду, дальше потеряли концентрацию, пошли ошибки. Соперник наказал нас за удаления. Получил травму один из ключевых игроков, искали эффективные сочетания, но не сработало.

− Почему вторую очную игру подряд не удается сдержать атаку «Ак Барса»?

− Где-то невынужденные ошибки, после которых уходит инициатива. Плюс игровая дисциплина, удаления.

− Последний раз «Трактор» покинул лед без голов в ноябре. В чем причина сегодняшней безголевой игры?

− Хорошо сыграл вратарь соперника. Плюс не хватает наглости в завершении атак. Возможно, накопилась усталость: не совсем точные передачи были.

− Сильно давят на команду неудачные результаты в последних матчах?

− Конечно, давят. На каждую игру выходим как на последний бой. Моментами играем хорошо, но ошибки влияют на исход матча.

− Что с ? Когда он будет готов играть?

− Антон получил повреждение в игре с «Авангардом». Врачи делают все возможное. Хотим, чтобы к следующей игре он был готов, будем смотреть на его состояние.

− Пару недель назад вы уверенно заявили, что «Трактор» будет в плей-офф. Сейчас вы в этом уверены?

− Шансы есть, будем делать все, чтобы выполнить эту задачу.

− Почему случились ненужные удаления?

− Потеря концентрации. Разберем матч.

− Как вы относитесь к нововведению с повтором удалений на медиакубе?

− Если большинство проголосовало «за», то тоже отнесусь положительно, – сказал главный тренер «Трактора».

«Трактор» проиграл 5 из 6 последних матчей