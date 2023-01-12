Молодежка СКА забила 12 голов в матче с «Атлантом» Олега Кваши. 17-летний Иван Демидов сделал 6 передач и набрал 7 очков

Молодежная команда СКА забросила 12 шайб в матче .

СКА-1946 одержал крупную победу над « » (12:3) в игре Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.

Старшим тренером подмосковного клуба является .

Самым результативным хоккеистом игры стал 17-летний форвард питерского клуба , записавший на свой счет 7 (1+6) результативных баллов. Всего в этом сезоне на его счету 41 (13+28) очко в 24 играх за СКА-1946.

Кроме того, в этом матче 20-летний нападающий СКА-1946 Семен Демидов отметился девятью бросками в створ и 5 (3+2) набранными баллами.