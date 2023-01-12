Молодежка СКА забила 12 голов в матче с «Атлантом» Олега Кваши. 17-летний Иван Демидов сделал 6 передач и набрал 7 очков
Молодежная команда СКА забросила 12 шайб в матче МХЛ.
СКА-1946 одержал крупную победу над «Атлантом» (12:3) в игре Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.
Старшим тренером подмосковного клуба является Олег Кваша.
Самым результативным хоккеистом игры стал 17-летний форвард питерского клуба Иван Демидов, записавший на свой счет 7 (1+6) результативных баллов. Всего в этом сезоне на его счету 41 (13+28) очко в 24 играх за СКА-1946.
Кроме того, в этом матче 20-летний нападающий СКА-1946 Семен Демидов отметился девятью бросками в створ и 5 (3+2) набранными баллами.
Одно смущает-наш хоккей так долго ждал топового центра, и когда появился Демидов и про него заговорили ( года 2 назад) ,то , казалось, вот он, тот самый! Однако , по всей видимости, система СКА не умеет выращивать центров и сдвинули его на правый край. Ведь у Ивана есть всё для центра, кроме скиллов на вбрасываниях. Трудно поверить в то, что у канадцев игрок с таким катанием, с такой скоростью и с такими быстрыми руками и умением играть в пас, играл бы крайнего форварда.
Неужели так трудно в будущем этот компонент прокачать при кропотливой работе?! Вот Шипачев играет себе при не лучшем % на вбрасываниях и считается лучшим центром КХЛ. В конце концов, Малкин тоже не большой мастер в этом компоненте и ничего стал супер игроком в НХЛ.
Ну легче всего же двинуть молодого таланта на край, чем развивать его на родной позиции.