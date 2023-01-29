Салливан о «Питтсбурге» после 4:6 от «Сан-Хосе»: «Я должен лучше тренировать этих ребят. Наша игра не была стабильной»

взял на себя ответственность за поражение « » от « » (4:6).

«Ответственность всегда лежит на всех. Начиная с меня. Я должен лучше тренировать этих ребят, добиваться от них большего и следить за тем, чтобы они слышали сигналы.

Сегодня наша игра не была стабильной. Мы много говорим с парнями о том, что стабильность является нашей целью. Пытаемся показать это на примерах. Когда мы действуем последовательно, то имеем шансы на победу в большинстве игр.

Нам нужно прибавить в том плане, чтобы против нас было труднее играть. Мы создаем моменты в атаке и немало забиваем. Но нужно лучше справляться с игрой у своих ворот.

Это начинается с контроля шайбы, я считаю. Не думаю, что сегодня мы были хороши в этом аспекте. Прямым следствием этого были несколько голов в наши ворота», – сказал главный тренер «Питтсбурга».

Команда идет на 5-м месте в Столичном дивизионе с 57 очками в 49 играх.

Малкин зажег перед перерывом на Матч звезд. Но «Питтсбург» проиграл, и с плей-офф уже все сложно