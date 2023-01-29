Салливан о «Питтсбурге» после 4:6 от «Сан-Хосе»: «Я должен лучше тренировать этих ребят. Наша игра не была стабильной»

Теги Питтсбург Сан-Хосе НХЛ Майк Салливан Хоккей

Майк Салливан взял на себя ответственность за поражение «Питтсбурга» от «Сан-Хосе» (4:6).

«Ответственность всегда лежит на всех. Начиная с меня. Я должен лучше тренировать этих ребят, добиваться от них большего и следить за тем, чтобы они слышали сигналы. 

Сегодня наша игра не была стабильной. Мы много говорим с парнями о том, что стабильность является нашей целью. Пытаемся показать это на примерах. Когда мы действуем последовательно, то имеем шансы на победу в большинстве игр. 

Нам нужно прибавить в том плане, чтобы против нас было труднее играть. Мы создаем моменты в атаке и немало забиваем. Но нужно лучше справляться с игрой у своих ворот.

Это начинается с контроля шайбы, я считаю. Не думаю, что сегодня мы были хороши в этом аспекте. Прямым следствием этого были несколько голов в наши ворота», – сказал главный тренер «Питтсбурга». 

Команда идет на 5-м месте в Столичном дивизионе с 57 очками в 49 играх. 

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