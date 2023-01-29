Боунесс о «Виннипеге» после 0:4 от «Флайерс»: «Лидеры были незаметны. У нас те же проблемы, что и в прошлом сезоне»

Теги Филадельфия НХЛ Виннипег Рик Боунесс Хоккей

Тренер «Виннипега» подверг критике лидеров команды после 0:4 от «Филадельфии».

«Наши лидеры сегодня были незаметны на льду. Пока мы снова не начнем играть как команда, будет именно такой результат. 

Сейчас у нас те же проблемы, что были в прошлом сезоне. Как только идут неудачи – начинается какая-то импровизация. Мы думали, что смогли все исправить. Но теперь придется заняться этим снова. И мы будем это делать», – сказал Рик Боунесс

В прошлом сезоне «Джетс» впервые за 4 сезона не вышли в плей-офф. Пол Морис ушел с поста главного тренера, а в межсезонье команду возглавил Боунесс.

Канадский клуб потерпел 3 поражения подряд, но по-прежнему идет на 2-м месте в Центральном дивизионе с 63 очками в 51 игре. 

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