Тарасенко без очков в 3 матчах после травмы. У него 10 бросков и «минус 4» на отрезке

Теги травмы Сент-Луис НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко остался без очков в 3 матчах после травмы.

Форвард «Сент-Луиса» недавно вернулся в строй после травмы руки, из-за которой пропустил три с половиной недели. 

Сегодня россиянин сыграл против «Колорадо» (21:04, 3:00 – в большинстве, «минус 1», 2 броска в створ). «Блюзмены» уступили со счетом 2:4.

В 3 играх после возвращения у нападающего 10 бросков в створ при полезности «минус 4». 

Всего в сезоне – 37 игр и 29 (10+19) очков при полезности «минус 17». 

1 комментарий

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Конифеев
Не айс. Ежели в 1й игре еще заметен был, то потом все хуже и хуже. Седня вообще ноль.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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