Тарасенко без очков в 3 матчах после травмы. У него 10 бросков и «минус 4» на отрезке

остался без очков в 3 матчах после травмы.

Форвард « » недавно вернулся в строй после травмы руки, из-за которой пропустил три с половиной недели.

Сегодня россиянин сыграл против «Колорадо» (21:04, 3:00 – в большинстве, «минус 1», 2 броска в створ). «Блюзмены» уступили со счетом 2:4.

В 3 играх после возвращения у нападающего 10 бросков в створ при полезности «минус 4».

Всего в сезоне – 37 игр и 29 (10+19) очков при полезности «минус 17».