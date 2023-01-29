«Тампа» выиграла 12 домашних матчей подряд и обновила клубный рекорд

Теги Тампа-Бэй Лос-Анджелес НХЛ Хоккей

«Тампа» выиграла 12 домашних матчей подряд, повторив клубный рекорд.

Сегодня «Лайтнинг» обыграли «Лос-Анджелес» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ

Команда под руководством Джона Купера обновила новый клубный рекорд. Прошлый был установлен в сезоне-2019/20 (11 побед с декабря по февраль). 

«Молнии» идут на 3-м месте в Атлантическом дивизионе с 65 очками в 48 играх, при этом опережая занимающий 2-е место «Торонто» по потерянным очкам.

Рекорд лиги по числу домашних побед подряд принадлежит «Детройту» (сезон-2011/12, 23 – с ноября по февраль). 

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