Капризов в матче с «Баффало»: передача, 5 бросков, 4 хита и победный буллит. У него 59 очков в 48 играх
Кирилл Капризов сделал результативную передачу и забил победный буллит в игре с «Баффало».
Россиянин помог «Миннесоте» одержать победу над «Сэйбрс» (3:2 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.
На его счету стало 59 (27+32) очков в 48 играх сезона. Текущая результативная серия – 5 матчей (2+5).
Сегодня форвард «Уайлд» (23:35, 4:09 – в большинстве, «0») нанес 5 бросков в створ, применил 4 силовых приема и сделал 1 перехват.
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