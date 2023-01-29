Капризов в матче с «Баффало»: передача, 5 бросков, 4 хита и победный буллит. У него 59 очков в 48 играх

Теги Баффало Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов сделал результативную передачу и забил победный буллит в игре с «Баффало».

Россиянин помог «Миннесоте» одержать победу над «Сэйбрс» (3:2 Б) в регулярном чемпионате НХЛ

На его счету стало 59 (27+32) очков в 48 играх сезона. Текущая результативная серия – 5 матчей (2+5). 

Сегодня форвард «Уайлд» (23:35, 4:09 – в большинстве, «0») нанес 5 бросков в створ, применил 4 силовых приема и сделал 1 перехват. 

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