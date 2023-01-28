Леонид Вайсфельд: «Нет стопроцентной уверенности, что «Трактор» попадает в плей-офф. Там есть зарплаты, которые «Нефтехимику» не снились»

поделился мнением о шансах « » попасть в плей-офф КХЛ.

– Когда специалистам задают вопрос, какая из четырех команд выйдет в плей-офф, все склоняются к тому, что это будет «Трактор».

Я тоже так думал, потому что по составу и всем параметрам челябинский клуб опережает « », «Барыс» и «Амур».

Но последние матчи « » удивляют. Две встречи подряд он проиграл «Барысу», своему прямому конкуренту. Это, конечно, не слабый соперник, но в такой ситуации надо выгрызать очки.

В интервью игроки «Трактора» говорят, что хотят в плей-офф. Но что же вы туда не попадаете с таким составом? Поэтому нет стопроцентной уверенности, что «Трактор» попадает в плей-офф.

– Есть мнение, что в этом сезоне «Трактору» не хватает характера.

– Такое ощущение, что «Трактору» не хватает смелости. В смысле, что команда боится проиграть. Поэтому она и не играет в атаку.

«Трактор» начинает что-то показывать в нападении, только если уступает в счете. Хотя тренеры и игроки говорят, что установки отсиживаться в обороне нет.

Чтобы понимать эту ситуацию, надо находиться внутри команды. Но в «Тракторе» ведь серьезные специалисты работают. Если они уже не могут разобраться, то я не знаю, в чем проблема.

– Если «Трактор» не выйдет в плей-офф, это будет катастрофа?

– Катастрофа – слишком громкое слово. Но с таким бюджетом и составом – большая неудача. Там есть игроки с такими зарплатами, которые хоккеистам «Нефтехимика» даже не снились.

Из этих четырех команд «Трактор» – это самая дорогая. Даже подороже некоторых других клубов, которые уверенно попадают в плей-офф. А если команда дорогая, а задачи не решаются, то это некачественная работа всех – менеджмента, тренеров, игроков.

Не бывает такого, что это вина только хоккеистов. Или только тренеров, или менеджеров. В такой ситуации виноваты все, – сказал бывший генеральный менеджер клубов .