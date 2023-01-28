Алексей Жамнов: «Хорошо, что ситуация со стороны МОК начала выправляться. Сборная продолжает подготовку к Олимпиаде»

оценил высказывание Томаса Баха о возможном допуске россиян к международным соревнованиям.

Глава МОК допустил, что российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Хорошо, что ситуация со стороны МОК начала выправляться, но до зимней Олимпиады опять все может поменяться.

Сборная продолжает работать над подготовкой к будущей Олимпиаде, несмотря на все высказывания и изменения», – сказал главный тренер .