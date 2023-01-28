Алексей Жамнов: «Хорошо, что ситуация со стороны МОК начала выправляться. Сборная продолжает подготовку к Олимпиаде»

Теги Сборная России по хоккею Алексей Жамнов МОК олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Алексей Жамнов оценил высказывание Томаса Баха о возможном допуске россиян к международным соревнованиям. 

Глава МОК допустил, что российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Хорошо, что ситуация со стороны МОК начала выправляться, но до зимней Олимпиады опять все может поменяться.

Сборная продолжает работать над подготовкой к будущей Олимпиаде, несмотря на все высказывания и изменения», – сказал главный тренер сборной России.

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4 комментария

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Canopus77
"На западном фронте без перемен", ситуация в мире deрьмовая.
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barbarian1991
Фейспалм
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marshal .masha
Ответ serov1
В чем эта подготовка интересно выражается? Особенно учитывая, что НХЛ вроде как и не прочь скататься, правда у них "семь пятниц".
Тренер же зарплату получает, значит подготовка ведётся)
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+2
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serov1
В чем эта подготовка интересно выражается? Особенно учитывая, что НХЛ вроде как и не прочь скататься, правда у них "семь пятниц".
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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