Алексей Жамнов: «Хорошо, что ситуация со стороны МОК начала выправляться. Сборная продолжает подготовку к Олимпиаде»
Алексей Жамнов оценил высказывание Томаса Баха о возможном допуске россиян к международным соревнованиям.
Глава МОК допустил, что российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.
«Хорошо, что ситуация со стороны МОК начала выправляться, но до зимней Олимпиады опять все может поменяться.
Сборная продолжает работать над подготовкой к будущей Олимпиаде, несмотря на все высказывания и изменения», – сказал главный тренер сборной России.
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