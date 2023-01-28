Траты «Авангарда» и порядок управления клубом изучит Минюст. Это плановая проверка

Управление Министерства юстиции РФ по Омской области проверит траты «Авангарда».

Целью ревизии названо установление соответствия деятельности некоммерческой организации, в том числе по расходованию денежных средств.

Министерство намерено изучить порядок управления в организации. В документе приводится перечень мероприятий, которые включает в себя проверка.

«В течение срока проведения проверки рассмотреть документы и информацию, представленные некоммерческой организацией; документы и информацию, полученные от государственных и других органов власти, органов местного самоуправления, иных лиц (при наличии) о деятельности некоммерческой организации; информацию, содержащуюся в учетном деле некоммерческой организации, открытых интернет-источниках.

В день завершения проверки составить акт проверки, в случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации по итогам проверки принять меры реагирования, предусмотренные действующим законодательством», – говорится в документе, цитату из которого приводит «СуперОмск».

Контрольно-надзорное мероприятие должно завершиться 28 февраля 2023 года.

Проверка носит плановый ежегодный характер. В прошлом году ревизоры нарушений не обнаружили.

Платежка «Авангарда» – 849 млн рублей. Зарплата Найта – 90 млн в год, Ткачева – 80, Буше – 60, Сведберга – 40