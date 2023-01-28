Траты «Авангарда» и порядок управления клубом изучит Минюст. Это плановая проверка

Теги Авангард КХЛ деньги Хоккей

Управление Министерства юстиции РФ по Омской области проверит траты «Авангарда». 

Целью ревизии названо установление соответствия деятельности некоммерческой организации, в том числе по расходованию денежных средств.

Министерство намерено изучить порядок управления в организации. В документе приводится перечень мероприятий, которые включает в себя проверка.

«В течение срока проведения проверки рассмотреть документы и информацию, представленные некоммерческой организацией; документы и информацию, полученные от государственных и других органов власти, органов местного самоуправления, иных лиц (при наличии) о деятельности некоммерческой организации; информацию, содержащуюся в учетном деле некоммерческой организации, открытых интернет-источниках.

В день завершения проверки составить акт проверки, в случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации по итогам проверки принять меры реагирования, предусмотренные действующим законодательством», – говорится в документе, цитату из которого приводит «СуперОмск». 

Контрольно-надзорное мероприятие должно завершиться 28 февраля 2023 года. 

Проверка носит плановый ежегодный характер. В прошлом году ревизоры нарушений не обнаружили.

Платежка «Авангарда» – 849 млн рублей. Зарплата Найта – 90 млн в год, Ткачева – 80, Буше – 60, Сведберга – 40

3 комментария

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Zidane 55
Ну как же новость про Авангард без ОХКшной бабки!? Бабуля,завидуй молча что у нас есть что считать и проверять. Не то что у твоего недоразумения. Шипачёва рассчитайте до конца,голодранцы
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Раменки за Динамо
Ответ The next One
Ахах Хабибулин.
График плановых проверок в обязательном порядке публикуется на сайте ведомства, осуществляющего проверку, до начала календарного года, на который эта проверка запланирована. Где тут ахах?
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-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
The next One
Ахах Хабибулин.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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