Бабенко о матче с «Металлургом»: «Недовольны содержанием прошлой игры. Будем стараться вернуться к нужным установкам»

Теги Ак Барс Металлург Мг Юрий Бабенко КХЛ Хоккей

Тренер «Ак Барса» высказался в преддверии матча против «Металлурга».

Игра состоится сегодня, 27 января. Начало – в 17:00 по московскому времени. 

– На что обращаете внимание при подготовке к «Металлургу»?

– Расстроены и мы, и команда, что у нас не получилась хорошей прошлая игра. Остались недовольны содержанием игры и результатом, поэтому будем стараться вернуться к нужным установкам, чтобы сыграть правильно.

В игре против «Металлурга» нельзя допускать контратак, проводить как можно меньше времени с шайбой в своей зоне. Плюс обратить внимание на игру в неравных составах.

– «Ак Барс» давно не забивал «Магнитке» в большинстве, в чем причина?

– Всегда нужно стараться исправлять этот компонент. Держим в уме то, что плей-офф не за горами, а игра в неравных составах там имеет большое значение.

– Будут какие-то перестановки в составе?

– Будут точечные перестановки, – сказал Юрий Бабенко.

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1 комментарий

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Волк16
заткните рты перед играми ты, Галие и Галеев!!! тогда всё норм будет!!! сколько говорить? а вообще убирайся вместе со Шипачовым из Казани!
+4
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+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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