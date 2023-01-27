Бабенко о матче с «Металлургом»: «Недовольны содержанием прошлой игры. Будем стараться вернуться к нужным установкам»
Тренер «Ак Барса» высказался в преддверии матча против «Металлурга».
Игра состоится сегодня, 27 января. Начало – в 17:00 по московскому времени.
– На что обращаете внимание при подготовке к «Металлургу»?
– Расстроены и мы, и команда, что у нас не получилась хорошей прошлая игра. Остались недовольны содержанием игры и результатом, поэтому будем стараться вернуться к нужным установкам, чтобы сыграть правильно.
В игре против «Металлурга» нельзя допускать контратак, проводить как можно меньше времени с шайбой в своей зоне. Плюс обратить внимание на игру в неравных составах.
– «Ак Барс» давно не забивал «Магнитке» в большинстве, в чем причина?
– Всегда нужно стараться исправлять этот компонент. Держим в уме то, что плей-офф не за горами, а игра в неравных составах там имеет большое значение.
– Будут какие-то перестановки в составе?
– Будут точечные перестановки, – сказал Юрий Бабенко.
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