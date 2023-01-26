«Сочи» разместил фразу Сергея Гимаева «Идите и бейтесь!» в центральном круге домашнего льда

Теги Сергей Гимаев-старший фото КХЛ Сочи Хоккей

«Сочи» написал высказывание Сергея Гимаева на домашнем льду.

В центральном круге на домашнем стадионе «Большой» сочинский клуб разместил известную фразу Сергея Гимаева «Идите и бейтесь!»

«Сергей Наильевич Гимаев будет вдохновлять хоккеистов «Сочи» во всех оставшихся домашних матчах сезона», – говорится в публикации клуба.

Южане проиграли 47 из 53 матчей в текущем Фонбет чемпионате КХЛ и занимают последнее, 11-е, место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 балл.

Фото: телеграм-канал «Сочи»

12 комментариев

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Артём Коковихин
Не поможет 😁
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Bolela_02
В этом сезоне игроки Сочи в головах уже поменяли местами буквы И и Е справа и слева от буквы Б во втором слове)))
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Руслан Х
Не помогло…🤷🏻‍♂️
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0
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vvl
В хоккей играют, играли и будут играть. А бьются на ринге, татами и те , кто играть не умеет и не может.
0
-1
-1
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Фёдор Кузнецов
Ответ artem klishin
сочинцы по старинке будут пешком ходить и драться
Сочи в регулярке мало драк делал
0
-2
-2
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vizaslayer
Ответ Алексей Дольский
почему нельзя было написать на обе стороны круга, которые не пересекаются красной линией? Смотрится диковато
Потому что по...вот почему
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Дольский
почему нельзя было написать на обе стороны круга, которые не пересекаются красной линией? Смотрится диковато
+4
0
+4
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Wiley Fox
Дайте бабло Сочи Новокузнецку

Хотя бы половину

Вот они будут биться

Ну какой Сочи, зачем тут Куньлунь и куча клубов без всяких задач?

Газпром как тот Мидас, который весь спорт в России только не в золото превращает, а в субстанцию, которую золотари выкачивают
+3
-1
+2
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Раменки за Динамо
Идите и брейтесь.
+3
0
+3
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artem klishin
сочинцы по старинке будут пешком ходить и драться
+12
-2
+10
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Марсель Объелся
Идите и бейтесь? Может лучше научиться комбинационно играть, стратегии большинства там разные, обороняться грамотно? Или в Сочи хоккей к боксу приравняли?
+4
-2
+2
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artem klishin
так соперники тоже на эту фразу смотреть будут. и в чем тогда смысл?
+5
-1
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