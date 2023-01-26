«Сочи» разместил фразу Сергея Гимаева «Идите и бейтесь!» в центральном круге домашнего льда
«Сочи» написал высказывание Сергея Гимаева на домашнем льду.
В центральном круге на домашнем стадионе «Большой» сочинский клуб разместил известную фразу Сергея Гимаева «Идите и бейтесь!»
«Сергей Наильевич Гимаев будет вдохновлять хоккеистов «Сочи» во всех оставшихся домашних матчах сезона», – говорится в публикации клуба.
Южане проиграли 47 из 53 матчей в текущем Фонбет чемпионате КХЛ и занимают последнее, 11-е, место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 балл.
Фото: телеграм-канал «Сочи»
Хотя бы половину
Вот они будут биться
Ну какой Сочи, зачем тут Куньлунь и куча клубов без всяких задач?
Газпром как тот Мидас, который весь спорт в России только не в золото превращает, а в субстанцию, которую золотари выкачивают