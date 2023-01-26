Ламорелло о результатах «Айлендерс»: «Нет никаких оправданий. Дело не в тренерском штабе, не в игроках. Беру ответственность на себя»

Теги Айлендерс Лу Ламорелло НХЛ Хоккей

Лу Ламорелло заявил, что берет на себя ответственность за ситуацию в «Айлендерс».

Команда проиграла 10 из 11 последних игр. Клуб занимает шестое место в таблице Столичного дивизиона.

Ламорелло сказал, что продолжит попытки улучшить команду в преддверии дедлайна обменов НХЛ, который наступит 3 марта.

«Нет никаких оправданий. Потому что дело во мне, это полностью моя вина. Я обязан делать нас как можно лучше, вносить любые изменения, которые мы можем сделать. Дело не в тренерском штабе, не в игроках, я беру на себя эту ответственность.

Я беру на себя полную ответственность за любые изменения, которые были или не были сделаны.

Я думаю, что если мы сможем сделать себя лучше, будь то вчера или позавчера, сегодня или завтра, мы обязательно это сделаем», – сказал генеральный менеджер «Айлендерс».

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20 комментариев

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j_jms
Ответ Иван Павлов
Я пишу о проблемах команды, а не об итоговом результате, нужно наверное читать внимательнее всё-таки. Проблемы тянутся из года в год, но какое-то время это маскировалось прекрасной работой Тротца. А атака как забрасывала мало, так и забрасывает - как состояла из неплохих двусторонних игроков уровня 2-3 звена, так и состоит. И никакого усиления нет уже долгое время. В итоге это скорее всего приведёт ко второму подряд пропуску плей-офф. А сравнивать Айлов с Питтсбургом просто нелепо. Питтсбург свои лучшие годы уже отыграл и выжал из них максимум, а прайм Айлов мог бы длиться дольше, если бы Ламорелло вовремя делал нужные шаги. Да и Вашингтон тоже на спаде уже. Некорректно сравнивать франшизы, которые находятся на разных этапах циклического развития. Вот сравнение Айлендерс и Каролины, да, оно имеет место, и у Каролины действительно не было таких результатов (хотя один финал конфы есть), вот только Роли остаются релевантной командой, а Айлы снова мимо ПО.
У команд Лу со времен Нью-Джерси всегда проблемы с нападением, как и у Нешвиллов, различных модификаций у Тротца, но один смог найти своих Кузю и Ови, а второй до сих пор ищет своего Ковальчука. Это судьба, а не недопонимание ситуации. Из года в год, из года в год.
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Deathspell Omega
«Я доволен текущим составом, с которым мы вступим в следующий сезон. У меня хорошие ощущения.
Если бы мы могли стать лучше, то сделали бы это», – сказал генеральный менеджер «Айлендерс».

(c)sports.ru 24-08-2022
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Иван Павлов
Ответ Фанат Ференцвароша
Тейвза отдал, Ника Ледди отдал, Тавареса слил на халяву в свой родной Торонто, Барри Троица уволил. Вообще я и тогда писал, что зря уволили за один провальный сезон, хоть и верил в Ламберта. И то там 9 место было, не прям кошмар. И это с учётом проблем с ковидом, переездом на новую арену и 15 гостевых игр подряд... Все это в совокупности дезориентировало коллектив
Не забываем работу Ламорелло в Торонто, а именно 4.5 млн на 7 лет Зайцеву и 6.5 млн на 3 года Марло. Дубасу потом сразу оба этих контракта скидывать пришлось в первые годы работы.
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Иван Павлов
Ответ j_jms
Из года в год - полтора года, до этого 2 года в финале конференции. Ни у кого, за последние "из года в год" в Метро такого результата нет. Ни у Каролины, ни у Питсбурга , ни у Вашика.
Я пишу о проблемах команды, а не об итоговом результате, нужно наверное читать внимательнее всё-таки. Проблемы тянутся из года в год, но какое-то время это маскировалось прекрасной работой Тротца. А атака как забрасывала мало, так и забрасывает - как состояла из неплохих двусторонних игроков уровня 2-3 звена, так и состоит. И никакого усиления нет уже долгое время. В итоге это скорее всего приведёт ко второму подряд пропуску плей-офф.

А сравнивать Айлов с Питтсбургом просто нелепо. Питтсбург свои лучшие годы уже отыграл и выжал из них максимум, а прайм Айлов мог бы длиться дольше, если бы Ламорелло вовремя делал нужные шаги. Да и Вашингтон тоже на спаде уже. Некорректно сравнивать франшизы, которые находятся на разных этапах циклического развития. Вот сравнение Айлендерс и Каролины, да, оно имеет место, и у Каролины действительно не было таких результатов (хотя один финал конфы есть), вот только Роли остаются релевантной командой, а Айлы снова мимо ПО.
+3
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Afinogenov
Ответ Фанат Ференцвароша
Сила Торца была не совсем в обороне (это тоже). При нем игроки всегда были в нужное время и в нужном месте, в нужное время менялись, в нужное время разбегались, в нужное время закрывались, в нужное время открывались и т.д. Схема работала как часы. Ламберт тоже не сказать, что физрук. Но со средним тренером такие Айлы не поднять, увы. После увольнения Троца я вспоминаю провальный сезон Тампы в 2017 после финала КС и финала конференции. Ведь там тоже из за проблем с травмами команда не вышла в ПО. И там руководство додумались дать Куперу работать дальше!
Так и я об этом. Глупо убирать тренера после одного далеко не самого провального сезона (9-е место). Это равносильно, если бы Тампа уволила Купера после провального плей-офф против Коламбуса.
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Фанат Ференцвароша
Ответ Afinogenov
Менять Троца - самая главная ошибка. С ним вообще команда прыгала выше головы. Надо было его оставлять после неудачного сезона. Уверен, сейчас бы перезагрузились. И когда меняешь кого-то, то нужно это делать не для "галочки", а если есть кандидат реально лучше. А здесь классного тренера убрали ради... Менять Троца на Ламорелло - это...непонятное решение.
Сила Торца была не совсем в обороне (это тоже). При нем игроки всегда были в нужное время и в нужном месте, в нужное время менялись, в нужное время разбегались, в нужное время закрывались, в нужное время открывались и т.д. Схема работала как часы. Ламберт тоже не сказать, что физрук. Но со средним тренером такие Айлы не поднять, увы.
После увольнения Троца я вспоминаю провальный сезон Тампы в 2017 после финала КС и финала конференции. Ведь там тоже из за проблем с травмами команда не вышла в ПО. И там руководство додумались дать Куперу работать дальше!
+2
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j_jms
Ответ Иван Павлов
Просто смешно, что у Ламорелло 2 Джим Грегори Эворд, а у Брисбуа 0. У Айлендерс из года в год те же проблемы, но Ламорелло не делает ничего для их решения. Обидно, что из-за его «работы» великолепные сезоны Сорокина улетают в труху, так как он не получает должной поддержки. Зато вместо внятного усиления атаки продлевать уже мёртвого Клаттербака - это с радостью.
Из года в год - полтора года, до этого 2 года в финале конференции. Ни у кого, за последние "из года в год" в Метро такого результата нет. Ни у Каролины, ни у Питсбурга , ни у Вашика.
+1
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Afinogenov
Ответ Фанат Ференцвароша
Тейвза отдал, Ника Ледди отдал, Тавареса слил на халяву в свой родной Торонто, Барри Троица уволил. Вообще я и тогда писал, что зря уволили за один провальный сезон, хоть и верил в Ламберта. И то там 9 место было, не прям кошмар. И это с учётом проблем с ковидом, переездом на новую арену и 15 гостевых игр подряд... Все это в совокупности дезориентировало коллектив
Менять Троца - самая главная ошибка. С ним вообще команда прыгала выше головы. Надо было его оставлять после неудачного сезона. Уверен, сейчас бы перезагрузились.

И когда меняешь кого-то, то нужно это делать не для "галочки", а если есть кандидат реально лучше. А здесь классного тренера убрали ради... Менять Троца на Ламорелло - это...непонятное решение.
+2
-2
0
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Фанат Ференцвароша
Тейвза отдал, Ника Ледди отдал, Тавареса слил на халяву в свой родной Торонто, Барри Троица уволил. Вообще я и тогда писал, что зря уволили за один провальный сезон, хоть и верил в Ламберта. И то там 9 место было, не прям кошмар. И это с учётом проблем с ковидом, переездом на новую арену и 15 гостевых игр подряд... Все это в совокупности дезориентировало коллектив
+5
-4
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Иван Павлов
Просто смешно, что у Ламорелло 2 Джим Грегори Эворд, а у Брисбуа 0.

У Айлендерс из года в год те же проблемы, но Ламорелло не делает ничего для их решения. Обидно, что из-за его «работы» великолепные сезоны Сорокина улетают в труху, так как он не получает должной поддержки. Зато вместо внятного усиления атаки продлевать уже мёртвого Клаттербака - это с радостью.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arctic_Baron
Ну понятно, дедушка старый, ему всё равно
+1
-1
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progexpNN
Линия атаки Айлендерс давно и явно требует усиления. Внутренних ресурсов у Айлендерс нет. Так что, надо искать усиление на стороне.
+4
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Суворов Антон
Ответ Garikus89
У команды одна из лучших вратарских бригад в Лиге, хороший боттом, хорошая защита, вполне достойная топ-6, молодняк есть, платежка не забита. Пожалуй, единственная проблема как в раз в тренере, если он с такими исходными данными ничего не показывает толком, это и правда к Лу вопросы)
Сезон же начали не плохо, забивали много..

Возможно не только в тренере.. Как пример Ванкувер..

Изменения нужны.. Снайпер нужен!
+1
-9
-8
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37old
Карета превратилась в тыкву и команда вернулась туда, где была до прихода Троца. Порадуемся за Пулока с Пелеком, успели за это время на хорошие контракты наиграть.
+4
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Суворов Антон
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-11
-11
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Serge Vendino
Ответ Garikus89
Не, у Айлов и Каролины лучшие защиты в дивизионе, ну и в тройке-четверки Конфы. Атака чуть выше средней, да, но Барри этого хватало, если обходились без травм. А вот имя нынешнего тренера я помню только из-за ведьмака)
Ну так Барри этого хватало несколько лет назад. С тех пор Бейли и компания постарели, а молодежь не играет лучше них
+3
0
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Garikus89
Ответ Serge Vendino
За исключением вратарской бригады состав ровный, но очень средний. В этом плане Айлы похожи на Каролину, но там уровень, особенно атаки, повыше. Плюс почти всем ведущим игрокам уже 30+ и уровень игры выше не становится, а Барзал не прогрессирует
Не, у Айлов и Каролины лучшие защиты в дивизионе, ну и в тройке-четверки Конфы. Атака чуть выше средней, да, но Барри этого хватало, если обходились без травм. А вот имя нынешнего тренера я помню только из-за ведьмака)
0
0
0
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Serge Vendino
Ответ Garikus89
У команды одна из лучших вратарских бригад в Лиге, хороший боттом, хорошая защита, вполне достойная топ-6, молодняк есть, платежка не забита. Пожалуй, единственная проблема как в раз в тренере, если он с такими исходными данными ничего не показывает толком, это и правда к Лу вопросы)
За исключением вратарской бригады состав ровный, но очень средний. В этом плане Айлы похожи на Каролину, но там уровень, особенно атаки, повыше. Плюс почти всем ведущим игрокам уже 30+ и уровень игры выше не становится, а Барзал не прогрессирует
+10
0
+10
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Вадим Сидоров
"Я устал, я ухожу"
0
0
0
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Garikus89
У команды одна из лучших вратарских бригад в Лиге, хороший боттом, хорошая защита, вполне достойная топ-6, молодняк есть, платежка не забита. Пожалуй, единственная проблема как в раз в тренере, если он с такими исходными данными ничего не показывает толком, это и правда к Лу вопросы)
+8
0
+8
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