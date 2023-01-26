Ламорелло о результатах «Айлендерс»: «Нет никаких оправданий. Дело не в тренерском штабе, не в игроках. Беру ответственность на себя»

заявил, что берет на себя ответственность за ситуацию в «Айлендерс».

Команда проиграла 10 из 11 последних игр. Клуб занимает шестое место в таблице Столичного дивизиона.

Ламорелло сказал, что продолжит попытки улучшить команду в преддверии дедлайна обменов , который наступит 3 марта.

«Нет никаких оправданий. Потому что дело во мне, это полностью моя вина. Я обязан делать нас как можно лучше, вносить любые изменения, которые мы можем сделать. Дело не в тренерском штабе, не в игроках, я беру на себя эту ответственность.

Я беру на себя полную ответственность за любые изменения, которые были или не были сделаны.

Я думаю, что если мы сможем сделать себя лучше, будь то вчера или позавчера, сегодня или завтра, мы обязательно это сделаем», – сказал генеральный менеджер « ».