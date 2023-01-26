Ламорелло о результатах «Айлендерс»: «Нет никаких оправданий. Дело не в тренерском штабе, не в игроках. Беру ответственность на себя»
Лу Ламорелло заявил, что берет на себя ответственность за ситуацию в «Айлендерс».
Команда проиграла 10 из 11 последних игр. Клуб занимает шестое место в таблице Столичного дивизиона.
Ламорелло сказал, что продолжит попытки улучшить команду в преддверии дедлайна обменов НХЛ, который наступит 3 марта.
«Нет никаких оправданий. Потому что дело во мне, это полностью моя вина. Я обязан делать нас как можно лучше, вносить любые изменения, которые мы можем сделать. Дело не в тренерском штабе, не в игроках, я беру на себя эту ответственность.
Я беру на себя полную ответственность за любые изменения, которые были или не были сделаны.
Я думаю, что если мы сможем сделать себя лучше, будь то вчера или позавчера, сегодня или завтра, мы обязательно это сделаем», – сказал генеральный менеджер «Айлендерс».
Если бы мы могли стать лучше, то сделали бы это», – сказал генеральный менеджер «Айлендерс».
(c)sports.ru 24-08-2022
А сравнивать Айлов с Питтсбургом просто нелепо. Питтсбург свои лучшие годы уже отыграл и выжал из них максимум, а прайм Айлов мог бы длиться дольше, если бы Ламорелло вовремя делал нужные шаги. Да и Вашингтон тоже на спаде уже. Некорректно сравнивать франшизы, которые находятся на разных этапах циклического развития. Вот сравнение Айлендерс и Каролины, да, оно имеет место, и у Каролины действительно не было таких результатов (хотя один финал конфы есть), вот только Роли остаются релевантной командой, а Айлы снова мимо ПО.
После увольнения Троца я вспоминаю провальный сезон Тампы в 2017 после финала КС и финала конференции. Ведь там тоже из за проблем с травмами команда не вышла в ПО. И там руководство додумались дать Куперу работать дальше!
И когда меняешь кого-то, то нужно это делать не для "галочки", а если есть кандидат реально лучше. А здесь классного тренера убрали ради... Менять Троца на Ламорелло - это...непонятное решение.
У Айлендерс из года в год те же проблемы, но Ламорелло не делает ничего для их решения. Обидно, что из-за его «работы» великолепные сезоны Сорокина улетают в труху, так как он не получает должной поддержки. Зато вместо внятного усиления атаки продлевать уже мёртвого Клаттербака - это с радостью.
Возможно не только в тренере.. Как пример Ванкувер..
Изменения нужны.. Снайпер нужен!