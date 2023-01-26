Мэр Новокузнецка об игре «Кузни» в Чехове: «Либо мы проводим плей-офф, либо соревнования «Дети Азии». Не сможем быть вместе во дворце»

Мэр Новокузнецка подтвердил, что «Кузня» будет проводить матчи плей-офф ВХЛ в Чехове.

– Вопрос, который возник вчера. Команда якобы уезжает на игры плей-офф в Чехов.

– Да. «Металлург» вынужденно уезжает. Потому что мы посчитали все дни, когда будут проходить соревнования «Дети Азии» и когда будут проходить игры плей-офф. Мы не сможем быть вместе во дворце. Либо мы проводим игры плей-офф, либо мы проводим «Дети Азии».

Какую-то часть времени команда должна быть все равно на выезде. Мы собрались с руководителями клуба, тренерским штабом и совместно приняли решение.

Чтобы не раздергивать команду, чтобы они не бегали с баулами и клюшками. Чтобы они приехали и заняли свое место, с которого они будут стартовать, играть и добиваться побед, они должны уехать на этот плей-офф, обосноваться, – сказал Сергей Кузнецов.