Мэр Новокузнецка об игре «Кузни» в Чехове: «Либо мы проводим плей-офф, либо соревнования «Дети Азии». Не сможем быть вместе во дворце»

Теги Металлург Нк ВХЛ Кубок Петрова Политика Хоккей

Мэр Новокузнецка подтвердил, что «Кузня» будет проводить матчи плей-офф ВХЛ в Чехове.

– Вопрос, который возник вчера. Команда якобы уезжает на игры плей-офф в Чехов.

– Да. «Металлург» вынужденно уезжает. Потому что мы посчитали все дни, когда будут проходить соревнования «Дети Азии» и когда будут проходить игры плей-офф. Мы не сможем быть вместе во дворце. Либо мы проводим игры плей-офф, либо мы проводим «Дети Азии».

Какую-то часть времени команда должна быть все равно на выезде. Мы собрались с руководителями клуба, тренерским штабом и совместно приняли решение.

Чтобы не раздергивать команду, чтобы они не бегали с баулами и клюшками. Чтобы они приехали и заняли свое место, с которого они будут стартовать, играть и добиваться побед, они должны уехать на этот плей-офф, обосноваться, – сказал Сергей Кузнецов.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
& Co1366
Авангард играет в Балашихе, почему Кузне не играть в Чехове?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oleg m
У одних турнир исламских стран, куда берут только татар, у других «Дети Азии», ради которых команду выкидывают из своего города. Русским в РФ без очереди только один вариант—в окопы и в могилу.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс Смирнов
В Новокузнецке один каток? Тогда я срочно звоню Третьяку
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
генгбенг
Как там стадион !? Лет 5 уже строите!?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Романов
Проще уже закрыть клуб и памятник ему поставить
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Раменки за Динамо
Азия - это женское имя. Сколько у Азии детей, что для них целый стадион необходим?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
Вроде бы правильное решение, а осадок. неприятный остался.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Idacius
Хоккею показали его место:)
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий