Кузьменко настроен на контракт-мостик с «Ванкувером»

предпочитает подписание краткосрочного контракта с « ».

Такую позицию озвучил представитель российского нападающего , отвечая на вопрос о переговорах.

«Процесс пошел. Мы установили основные правила. Я отдаю предпочтение краткосрочной сделке. Мы продолжим разговор», – сказал агент.

26-летний форвард набрал 43 (21+22) очка при полезности «плюс 7» в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 15:57.

Таким образом, в случае договоренности новый договор игрока может быть рассчитан на 1-2 года.