Кузьменко настроен на контракт-мостик с «Ванкувером»

Теги Ванкувер НХЛ Андрей Кузьменко Дэн Мильштейн Хоккей

Андрей Кузьменко предпочитает подписание краткосрочного контракта с «Ванкувером».

Такую позицию озвучил представитель российского нападающего Дэн Мильштейн, отвечая на вопрос о переговорах.

«Процесс пошел. Мы установили основные правила. Я отдаю предпочтение краткосрочной сделке. Мы продолжим разговор», – сказал агент.

26-летний форвард набрал 43 (21+22) очка при полезности «плюс 7» в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 15:57.

Таким образом, в случае договоренности новый договор игрока может быть рассчитан на 1-2 года.

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4 комментария

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Кино Музыка
2 по 6.
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Стальной Цуккини 5х5
до 4 - мало для Андрея
от 6 - много для Ванкувера
5-5,5 - оптимально для мостика
+8
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37old
Ну значит жирный контракт не дают. Возможно, год-два и 4,5. Хотят убедиться в стабильности. Баффало так Олофссона маринует.
+4
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skbor52@icloud.com
2 года и 6 млн?
+9
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