Кузьменко настроен на контракт-мостик с «Ванкувером»
Андрей Кузьменко предпочитает подписание краткосрочного контракта с «Ванкувером».
Такую позицию озвучил представитель российского нападающего Дэн Мильштейн, отвечая на вопрос о переговорах.
«Процесс пошел. Мы установили основные правила. Я отдаю предпочтение краткосрочной сделке. Мы продолжим разговор», – сказал агент.
26-летний форвард набрал 43 (21+22) очка при полезности «плюс 7» в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 15:57.
Таким образом, в случае договоренности новый договор игрока может быть рассчитан на 1-2 года.
от 6 - много для Ванкувера
5-5,5 - оптимально для мостика