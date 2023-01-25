100 млн рублей в год хочет вратарь «Металлурга» Паскуале по новому контракту. Сейчас он получает 62 млн
Эдди Паскуале рассчитывает на значительное увеличение зарплаты в КХЛ.
«Металлург» и сторона 32-летнего канадского вратаря начали переговоры о подписании нового контракта.
Сторона игрока начала диалог с суммы в 100 миллионов рублей в год, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По действующему соглашению, которое истекает 30 апреля 2023 года, Паскауле зарабатывает 62 миллиона рублей в год.
Интересы вратаря представляет агент Алеша Пилко.
Паскуале провел 42 матча в текущем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ, одержал 21 победу, пропуская в среднем 2,21 шайбы и отражая 92,8% бросков. Также на его счету три игры на ноль.
Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.
Сейчас получает свой максимум, больше он не стоит.
То что у него в этом году 62 миллиона, это конечно нонсенс.
А тащить в плей-офф за него придётся 40-летнему Кошечкину :)
Скорее всего сойдутся где-то на 80.
В КХЛ вряд ли Эдику кто то больше предложит.
А так воротчик рядовой, на самом деле то,
чуть выше среднего