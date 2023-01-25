100 млн рублей в год хочет вратарь «Металлурга» Паскуале по новому контракту. Сейчас он получает 62 млн

рассчитывает на значительное увеличение зарплаты в КХЛ.

« » и сторона 32-летнего канадского вратаря начали переговоры о подписании нового контракта.

Сторона игрока начала диалог с суммы в 100 миллионов рублей в год, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По действующему соглашению, которое истекает 30 апреля 2023 года, Паскауле зарабатывает 62 миллиона рублей в год.

Интересы вратаря представляет агент .

Паскуале провел 42 матча в текущем сезоне Фонбет чемпионата , одержал 21 победу, пропуская в среднем 2,21 шайбы и отражая 92,8% бросков. Также на его счету три игры на ноль.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.