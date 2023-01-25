100 млн рублей в год хочет вратарь «Металлурга» Паскуале по новому контракту. Сейчас он получает 62 млн

Теги Металлург Мг КХЛ Эдди Паскуале Спорт-Экспресс Алеша Пилко Хоккей

Эдди Паскуале рассчитывает на значительное увеличение зарплаты в КХЛ.

«Металлург» и сторона 32-летнего канадского вратаря начали переговоры о подписании нового контракта.

Сторона игрока начала диалог с суммы в 100 миллионов рублей в год, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По действующему соглашению, которое истекает 30 апреля 2023 года, Паскауле зарабатывает 62 миллиона рублей в год.

Интересы вратаря представляет агент Алеша Пилко.

Паскуале провел 42 матча в текущем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ, одержал 21 победу, пропуская в среднем 2,21 шайбы и отражая 92,8% бросков. Также на его счету три игры на ноль.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

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23 комментария

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Адепт Суперлиги
Он реально стоит таких денег, или это просто агент Алеша?
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Алексей Тарлыков
Вообще там все с ума посходили???
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Алексей Тарлыков
Да здравствует лимит!
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Hola Hola
Рыночек порешает, я думаю. Если потолки не натяжные, не даст ему сто миллионов никто. У нас всеми ругаемый (в последнее время меньше) Демченко такую же статистику имеет, но никому и в голову не придет платить ему 100 млн. ) Ну, а если с потолком можно "порешать", то на откате, может, и дадут Паскуале соточку.
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Booligan
Ответ Sla Slo
Слава ! Великий вратарь, великий Третьяк! Радик , твоя голова там, где задик:)))
Вам хоть 15 рублей за коммент платят или уже меньше?
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dosatuy
Нда, откуда у людей цифры всплывают в воображении. 100 лямов за что?
+1
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CSKAAN
Пусть едет домой, этот хапуга.
Сейчас получает свой максимум, больше он не стоит.
+2
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Сергей Омиго
За50лямов можно третьяка у Сочи забрать
+2
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KSA1985
Ответ крок 58
Ну на сотку не стоит он… за сто должен ужом вертеться в воротах и побольше спасать… )) А так воротчик рядовой, на самом деле то, чуть выше среднего
Всё верно. За 100 млн, помимо хорошей игры в воротах, он должен ещё набирать порядка 30 очков по системе гол плюс пас
+6
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HockeyMan
Вратарь хороший. С у чином лимита, его зарплата должна быть на уровне 60 миллионов.
То что у него в этом году 62 миллиона, это конечно нонсенс.
+2
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Sla Slo
Ответ Radik_2.0
Слава лимиту, Третьяку слава
Радик, ты выросшая Гадя Хренова ?:))))
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Sla Slo
Ответ Radik_2.0
Слава лимиту, Третьяку слава
Радик , ты ошибся в написании своего имени. Первой должна быть буква г
+3
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Mi4eL
С ума посходили что ли
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Andreir888
А рожа у Алёши с Эдиком не треснет?))
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Sla Slo
Ответ Radik_2.0
Слава лимиту, Третьяку слава
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Габорик
Решили немного округлить 62 миллиона :)

А тащить в плей-офф за него придётся 40-летнему Кошечкину :)
+13
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Максим Катебо
Вряд ли Магнитка насыпет ему столько…
Скорее всего сойдутся где-то на 80.
В КХЛ вряд ли Эдику кто то больше предложит.
+1
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Ебздрогыч
Дружочек, а не жирно тебе? Про НХЛ я молчу, в любой другой лиге тебе столько платить не будут. Или он намекает на индексацию из-за роста курса?
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Sla Slo
Пусть хочет дальше
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Pavel Matveenko
Але Шпилко зашпилит кахэеловскую кэлхию
+2
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крок 58
Ну на сотку не стоит он… за сто должен ужом вертеться в воротах и побольше спасать… ))
А так воротчик рядовой, на самом деле то,
чуть выше среднего
+4
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KSA1985
Пускай в Канаду едет зарабатывать. Он и проявил себя по настоящему только в Барысе , и один сезон в Локомотиве. Если 100 лямов будет стоить вратарь, а бюджет Торпедо 270 млн. Получается нас необманывали, когда говорили, что вратарь пол команды
+22
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Radik_2.0
Слава лимиту, Третьяку слава
+18
-3
+15
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