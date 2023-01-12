Вратарь «Металлурга» Паскуале поймал шайбу в ловушку после броска Чебыкина по пустым воротам в матче с «Адмиралом»
Эдди Паскуале совершил потрясающий сэйв после броска Николая Чебыкина.
Эпизод произошел в конце второго периода матча Фонбет чемпионата КХЛ между «Металлургом» и «Адмиралом».
Дальневосточники организовали атаку по левому флангу, Рудольф Червены выполнил передачу в центр на Чебыкина, который нанес бросок в одно касание.
Форвард бросал по практически пустым воротам, но Паскуале удалось ловушкой поймать шайбу.
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