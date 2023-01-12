Вратарь «Металлурга» Паскуале поймал шайбу в ловушку после броска Чебыкина по пустым воротам в матче с «Адмиралом»

Эдди Паскуале совершил потрясающий сэйв после броска Николая Чебыкина.

Эпизод произошел в конце второго периода матча Фонбет чемпионата КХЛ между «Металлургом» и «Адмиралом».

Дальневосточники организовали атаку по левому флангу, Рудольф Червены выполнил передачу в центр на Чебыкина, который нанес бросок в одно касание.

Форвард бросал по практически пустым воротам, но Паскуале удалось ловушкой поймать шайбу.