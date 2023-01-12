Вратарь «Металлурга» Паскуале поймал шайбу в ловушку после броска Чебыкина по пустым воротам в матче с «Адмиралом»

Теги Металлург Мг видео КХЛ Эдди Паскуале Адмирал Николай Чебыкин Рудольф Червены Хоккей

Эдди Паскуале совершил потрясающий сэйв после броска Николая Чебыкина.

Эпизод произошел в конце второго периода матча Фонбет чемпионата КХЛ между «Металлургом» и «Адмиралом».

Дальневосточники организовали атаку по левому флангу, Рудольф Червены выполнил передачу в центр на Чебыкина, который нанес бросок в одно касание.

Форвард бросал по практически пустым воротам, но Паскуале удалось ловушкой поймать шайбу.

3 комментария

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Кирилл Абдалов
Хорошой момент. ПАСКУАЛЕ ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ.
+2
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+2
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Serge Vendino
Если ворота пустые, как он поймал?) Или заголовок для кликбейта?
+7
0
+7
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Bartez1986
Классный момент. Воротчику респект
+2
0
+2
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