Кравец о поражении: «Трактор» переиграл «Авангард» в двух периодах. Звенья Найта и Бродхерста играют ниже возможностей, «минус 2» Сведберга показывает его состояние»
Михаил Кравец считает, что ведущие звенья «Авангарда» играют ниже своих возможностей.
«Авангард» проиграл «Трактору» (2:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Не тот результат, к которому мы стремимся. Уже третий матч правильно играем только в заключительном периоде. С азартом, с желанием, с хорошим движением.
Переиграл нас «Трактор» в первом и втором периодах. Второй отрезок – очень мало в зоне атаки играли. Забили гол, но все равно это нас не воодушевило. У всех команд бывают поражения.
Победа – все довольны, забиваем, все получается. Теперь наступил другой этап, когда команда проигрывает. Нужно находить из этого выход. Надеюсь, мы сделаем это в следующем матче.
– Может быть, хорошо, что серия с поражениями наступила именно сейчас?
– Я бы не сказал, что это хорошо. Мы все думаем о том, как победить и как правильно играть. Такой опыт тоже нужен для нас и для ребят.
– В чем причина малого количества голов?
– Причина – в слаженности звена. Когда тройка выкладывается на все двести процентов, тогда и игра получается. Звенья Корбана Найта и Алекса Бродхерста в последних матчах играют ниже своих возможностей. Хотя все те же хоккеисты там.
Хотелось бы больше борьбы от третьего и четвертого звенев. Мало борьбы, они должны заставлять соперника уставать. У каждого звена стоит своя задача. Я считаю, что ни одно звено сегодня эту работу не выполнило.
– Что скажете по игре Виктора Сведберга? До этого он пропускал матчи.
– Он иностранец и его взяли в команду, чтобы играть. Но сегодня у него «минус 2», что показывает его текущее состояние.
– Вы первыми повели, но потом все перевернулось. С чем связаны быстрые две шайбы?
– Первого гола не должно быть. Люди на линии броска не должны разъезжаться. Второй гол – вроде все на месте, а вроде нас нет. Нужно не думать о том, сколько я сыграл.
Нужно выходить и выполнять свои обязанности. Нужна положительная энергия.
Ни один тренер не оставит игрока на скамейке, если он борется, если он двигается. Игрокам, которые выходят на лед, надо брать ответственность на себя, – сказал главный тренер «Авангарда».
Но тебе этого не понять по понятным причинам.
Господи! И этот человек считает, что разбирается в хоккее!
Уася, физподготовкой занимается тренер по физподготовке, а не гл. тренер. А тренер по физподготовке в Авангарде, что сейчас, что при Хартли, один и тот же.
А все мы знаем к чему приводит бездумное копирование по работе Рябыкина.
Всё ты перепутал, дружок: Буше - с Дедуновым (забил гол в меньшинстве в финале с ЦСКА), а Каблукова - с Найтом.
Но тебя тоже вылечат. Было бы желание. А пока отдыхай!)
У Хартли в меньшинстве постоянно играли: Дедунов, Телегин, Семёнов, Потапов, Жарков, Каблуков...
Может быть иногда и Найт попадал, но очень редко, также и Буше.