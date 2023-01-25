Кравец о поражении: «Трактор» переиграл «Авангард» в двух периодах. Звенья Найта и Бродхерста играют ниже возможностей, «минус 2» Сведберга показывает его состояние»

считает, что ведущие звенья «Авангарда» играют ниже своих возможностей.

«Авангард» проиграл « » (2:4) в матче Фонбет чемпионата .

– Не тот результат, к которому мы стремимся. Уже третий матч правильно играем только в заключительном периоде. С азартом, с желанием, с хорошим движением.

Переиграл нас «Трактор» в первом и втором периодах. Второй отрезок – очень мало в зоне атаки играли. Забили гол, но все равно это нас не воодушевило. У всех команд бывают поражения.

Победа – все довольны, забиваем, все получается. Теперь наступил другой этап, когда команда проигрывает. Нужно находить из этого выход. Надеюсь, мы сделаем это в следующем матче.

– Может быть, хорошо, что серия с поражениями наступила именно сейчас?

– Я бы не сказал, что это хорошо. Мы все думаем о том, как победить и как правильно играть. Такой опыт тоже нужен для нас и для ребят.

– В чем причина малого количества голов?

– Причина – в слаженности звена. Когда тройка выкладывается на все двести процентов, тогда и игра получается. Звенья и в последних матчах играют ниже своих возможностей. Хотя все те же хоккеисты там.

Хотелось бы больше борьбы от третьего и четвертого звенев. Мало борьбы, они должны заставлять соперника уставать. У каждого звена стоит своя задача. Я считаю, что ни одно звено сегодня эту работу не выполнило.

– Что скажете по игре ? До этого он пропускал матчи.

– Он иностранец и его взяли в команду, чтобы играть. Но сегодня у него «минус 2», что показывает его текущее состояние.

– Вы первыми повели, но потом все перевернулось. С чем связаны быстрые две шайбы?

– Первого гола не должно быть. Люди на линии броска не должны разъезжаться. Второй гол – вроде все на месте, а вроде нас нет. Нужно не думать о том, сколько я сыграл.

Нужно выходить и выполнять свои обязанности. Нужна положительная энергия.

Ни один тренер не оставит игрока на скамейке, если он борется, если он двигается. Игрокам, которые выходят на лед, надо брать ответственность на себя, – сказал главный тренер « ».