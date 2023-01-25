Кравец о поражении: «Трактор» переиграл «Авангард» в двух периодах. Звенья Найта и Бродхерста играют ниже возможностей, «минус 2» Сведберга показывает его состояние»

Теги Авангард Трактор КХЛ Михаил Кравец Корбан Найт Виктор Сведберг Алекс Бродхерст Хоккей

Михаил Кравец считает, что ведущие звенья «Авангарда» играют ниже своих возможностей.

«Авангард» проиграл «Трактору» (2:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Не тот результат, к которому мы стремимся. Уже третий матч правильно играем только в заключительном периоде. С азартом, с желанием, с хорошим движением.

Переиграл нас «Трактор» в первом и втором периодах. Второй отрезок – очень мало в зоне атаки играли. Забили гол, но все равно это нас не воодушевило. У всех команд бывают поражения.

Победа – все довольны, забиваем, все получается. Теперь наступил другой этап, когда команда проигрывает. Нужно находить из этого выход. Надеюсь, мы сделаем это в следующем матче.

– Может быть, хорошо, что серия с поражениями наступила именно сейчас?

– Я бы не сказал, что это хорошо. Мы все думаем о том, как победить и как правильно играть. Такой опыт тоже нужен для нас и для ребят.

– В чем причина малого количества голов?

– Причина – в слаженности звена. Когда тройка выкладывается на все двести процентов, тогда и игра получается. Звенья Корбана Найта и Алекса Бродхерста в последних матчах играют ниже своих возможностей. Хотя все те же хоккеисты там.

Хотелось бы больше борьбы от третьего и четвертого звенев. Мало борьбы, они должны заставлять соперника уставать. У каждого звена стоит своя задача. Я считаю, что ни одно звено сегодня эту работу не выполнило.

– Что скажете по игре Виктора Сведберга? До этого он пропускал матчи.

– Он иностранец и его взяли в команду, чтобы играть. Но сегодня у него «минус 2», что показывает его текущее состояние.

– Вы первыми повели, но потом все перевернулось. С чем связаны быстрые две шайбы?

– Первого гола не должно быть. Люди на линии броска не должны разъезжаться. Второй гол – вроде все на месте, а вроде нас нет. Нужно не думать о том, сколько я сыграл.

Нужно выходить и выполнять свои обязанности. Нужна положительная энергия.

Ни один тренер не оставит игрока на скамейке, если он борется, если он двигается. Игрокам, которые выходят на лед, надо брать ответственность на себя, – сказал главный тренер «Авангарда».

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42 комментария

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urec18@mail.ru
Почему не показывают раздевалку после поражения, интересно посмотреть.
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Muslim ogly
Ответ Angryslon
"...при Хартли была другая физ. подготовка, которую Кравец не знает или не использует..." Господи! И этот человек считает, что разбирается в хоккее! Уася, физподготовкой занимается тренер по физподготовке, а не гл. тренер. А тренер по физподготовке в Авангарде, что сейчас, что при Хартли, один и тот же.
Дурачок ты. Когда меняется главный, меняется всё. Подчинённые те же, а результат другой, потому что требования другие, режим другой: в Аве Рябыкин - после Хартли, Кравец - после Рябыкина, в АкБарсе Бил после Знарка.
Но тебе этого не понять по понятным причинам.
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Angryslon
Ответ Muslim ogly
Ок. Достали вы уже меня. Допустим, при Хартли Найт и Буше играли в меньшинстве столько же, сколько при Кравеце (хотя это не так, но, допустим). Но при Хартли Найт и Буше не просаживались так физически, как сейчас при Кравеце. Значит, при Хартли была другая физ. подготовка, которую Кравец не знает или не использует!. Одно скопировал, а другое нет! Вот и всё! А все мы знаем к чему приводит бездумное копирование по работе Рябыкина.
"...при Хартли была другая физ. подготовка, которую Кравец не знает или не использует..."
Господи! И этот человек считает, что разбирается в хоккее!
Уася, физподготовкой занимается тренер по физподготовке, а не гл. тренер. А тренер по физподготовке в Авангарде, что сейчас, что при Хартли, один и тот же.
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Angryslon
Ответ Muslim ogly
Ах-ах-ах))) Здесь только тебя не хватало - с г.вном в голове!)))
Ещё большой вопрос, у кого что в голове!
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Muslim ogly
Ответ kre@tiff27
Если ты людям не веришь, глянул бы протокол 6 матча финала. Или видео того гола, где рядом с Буше в момент гола катит Найт. Это кстати не первый гол Буше в меньшинстве в этом сезоне. Уже бы признал свою ошибку и извинился перед людьми. Но это видать западло, и проще общаться с пренебрежительным пафосом.
Ок. Достали вы уже меня. Допустим, при Хартли Найт и Буше играли в меньшинстве столько же, сколько при Кравеце (хотя это не так, но, допустим). Но при Хартли Найт и Буше не просаживались так физически, как сейчас при Кравеце. Значит, при Хартли была другая физ. подготовка, которую Кравец не знает или не использует!. Одно скопировал, а другое нет! Вот и всё!
А все мы знаем к чему приводит бездумное копирование по работе Рябыкина.
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kre@tiff27
Ответ Muslim ogly
Причём здесь всезнайка, если у тебя в голове каша ? Отдыхай, дружок, отдыхай.
Если ты людям не веришь, глянул бы протокол 6 матча финала. Или видео того гола, где рядом с Буше в момент гола катит Найт. Это кстати не первый гол Буше в меньшинстве в этом сезоне. Уже бы признал свою ошибку и извинился перед людьми. Но это видать западло, и проще общаться с пренебрежительным пафосом.
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Muslim ogly
Ответ Angryslon
Чувак, тебя реально носом в факты тыкают. Но ты и дальше пытаешься выдавать свой бред за правду! Так у кого каша, получается?
Ах-ах-ах))) Здесь только тебя не хватало - с г.вном в голове!)))
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Angryslon
Ответ kre@tiff27
Слышь дружок, если ты чего то не знаешь то не груби. Не строй из себя всезнайку. И то что Дедунов забил в финале ЦСКА не отменяет того, что и Буше так же забивал. Так что это тебя лечить надо.
Просто чувак из той категории, которым "хоть плюй (или что-нибудь другое делай) в глаза, а он - божья роса".
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Серый
Ответ Muslim ogly
По Авангарду после Рябыкина был период подъёма, но сейчас очень негативная тенденция с печальным исходом. В Амуре, наверное, было что-то подобное.
В Амуре есть ясное объяснение - там губер неадекватный, некомпетентный Дегтярёв. Вот и всё
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Muslim ogly
Ответ Серый
И Амур, и Авангард при нём стали играть значительно лучше, чем при предыдущих физруках - действительно, почему бы не уволить?
По Авангарду после Рябыкина был период подъёма, но сейчас очень негативная тенденция с печальным исходом. В Амуре, наверное, было что-то подобное.
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Angryslon
Ответ Muslim ogly
Причём здесь всезнайка, если у тебя в голове каша ? Отдыхай, дружок, отдыхай.
Чувак, тебя реально носом в факты тыкают. Но ты и дальше пытаешься выдавать свой бред за правду! Так у кого каша, получается?
+1
-1
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Muslim ogly
Ответ kre@tiff27
Слышь дружок, если ты чего то не знаешь то не груби. Не строй из себя всезнайку. И то что Дедунов забил в финале ЦСКА не отменяет того, что и Буше так же забивал. Так что это тебя лечить надо.
Причём здесь всезнайка, если у тебя в голове каша ? Отдыхай, дружок, отдыхай.
0
-2
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kre@tiff27
Ответ Muslim ogly
Да откуда вы берётесь-то, с когнитивным диссонансом? Всё ты перепутал, дружок: Буше - с Дедуновым (забил гол в меньшинстве в финале с ЦСКА), а Каблукова - с Найтом. Но тебя тоже вылечат. Было бы желание. А пока отдыхай!)
Слышь дружок, если ты чего то не знаешь то не груби. Не строй из себя всезнайку. И то что Дедунов забил в финале ЦСКА не отменяет того, что и Буше так же забивал. Так что это тебя лечить надо.
+1
-1
0
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Серый
Ответ Muslim ogly
Конечно, не из-за этого - официально.
И Амур, и Авангард при нём стали играть значительно лучше, чем при предыдущих физруках - действительно, почему бы не уволить?
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Остап80
что за истерики ? ну , устали ребята .бывает . ну , еще три игры проиграют , и что такого ? ну , деревянная защита , ну и ладно . ну , солдаты урфина джюса , обхохотаться можно . смешно ... ну , леги устали , бывает ... ну , вратарь , а что он один может ... ну , забили на на игру . смешно ...
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-2
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Иван Голинько
Ответ ненадолго
потерь много потому что креативить пытается, хоть что-то создать в атаке, у него должно быть право на потерю, подстраховка должна быть... представь команду без него и Толчинского..... - это был бы полный .....ец
Толчи кстати, полная противоположность, его и в большинстве надо на Ткачёва поменять. Сколько Буше с его передач забил? И сколько с Володиных... Остроты от него мало в большинстве, плюс передачи не проходят, на постоянной основе
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Muslim ogly
Ответ Серый
Не из-за этого он ушёл из Амура.
Конечно, не из-за этого - официально.
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-2
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Серый
Ответ Muslim ogly
Теперь понятно почему тебя выгнали из Амура: потому что ты перестраховщик. Ты загонял первое звено, заставляя до этого играть Найта, Буше в меньшинстве. А теперь говоришь, что они мало забивают. Тебе такие пассажиры как Сведберг просто гадят на твою седую голову, но ты упорно их продолжаешь выпускать, держа при этом на лавке молодых. Давно напрашивается перевод Чистякова в первую пятёрку вместо деревянного Пайгина, но ты чего-то ждёшь. Мишуров уже доказал своей игрой, что он как минимум не хуже Демченко, но ты не даёшь ему играть. Такая перестраховка называется неумышленным вредительством! Если так дело дальше пойдёт, то выход в ПО будет очень проблематичным...
Не из-за этого он ушёл из Амура.
0
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Muslim ogly
Ответ kre@tiff27
Тоже подтверждаю что Найт с Буше регулярно в меньшинстве играли у Боба. Буше даже в финале классный гол в меньшинстве забил ЦСКА. А вот Каблуков практически не играл.
Да откуда вы берётесь-то, с когнитивным диссонансом?
Всё ты перепутал, дружок: Буше - с Дедуновым (забил гол в меньшинстве в финале с ЦСКА), а Каблукова - с Найтом.
Но тебя тоже вылечат. Было бы желание. А пока отдыхай!)
0
-6
-6
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kre@tiff27
Ответ Muslim ogly
Да ну. Кто тебе такое сказал? У Хартли в меньшинстве постоянно играли: Дедунов, Телегин, Семёнов, Потапов, Жарков, Каблуков... Может быть иногда и Найт попадал, но очень редко, также и Буше.
Тоже подтверждаю что Найт с Буше регулярно в меньшинстве играли у Боба. Буше даже в финале классный гол в меньшинстве забил ЦСКА. А вот Каблуков практически не играл.
+4
-1
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Muslim ogly
Ответ Hola Hola
Никто не сказал. Я пристально слежу за командой, смотрю 90% матчей, поэтому знаю. ) Буше и Найт играли в меньшинстве регулярно. Это я точно и со всей ответственностью заявляю. )
Такое бывает. Но это лечится.
0
-6
-6
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Hola Hola
Ответ Muslim ogly
Да ну. Кто тебе такое сказал? У Хартли в меньшинстве постоянно играли: Дедунов, Телегин, Семёнов, Потапов, Жарков, Каблуков... Может быть иногда и Найт попадал, но очень редко, также и Буше.
Никто не сказал. Я пристально слежу за командой, смотрю 90% матчей, поэтому знаю. ) Буше и Найт играли в меньшинстве регулярно. Это я точно и со всей ответственностью заявляю. )
+4
-1
+3
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Muslim ogly
Ответ Hola Hola
Найт с Буше и у Хартли в меньшинстве играли постоянно.
Да ну. Кто тебе такое сказал?
У Хартли в меньшинстве постоянно играли: Дедунов, Телегин, Семёнов, Потапов, Жарков, Каблуков...
Может быть иногда и Найт попадал, но очень редко, также и Буше.
+1
-3
-2
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Hola Hola
Ответ Muslim ogly
Теперь понятно почему тебя выгнали из Амура: потому что ты перестраховщик. Ты загонял первое звено, заставляя до этого играть Найта, Буше в меньшинстве. А теперь говоришь, что они мало забивают. Тебе такие пассажиры как Сведберг просто гадят на твою седую голову, но ты упорно их продолжаешь выпускать, держа при этом на лавке молодых. Давно напрашивается перевод Чистякова в первую пятёрку вместо деревянного Пайгина, но ты чего-то ждёшь. Мишуров уже доказал своей игрой, что он как минимум не хуже Демченко, но ты не даёшь ему играть. Такая перестраховка называется неумышленным вредительством! Если так дело дальше пойдёт, то выход в ПО будет очень проблематичным...
Найт с Буше и у Хартли в меньшинстве играли постоянно.
+6
-1
+5
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ненадолго
Ответ Иван Голинько
А сколько потерь у Ткачёва, не считал? В плей-офф это будет особенно видно, поэтому от него отказываются, и в НХЛ ему делать нечего...
потерь много потому что креативить пытается, хоть что-то создать в атаке, у него должно быть право на потерю, подстраховка должна быть... представь команду без него и Толчинского..... - это был бы полный .....ец
+3
0
+3
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