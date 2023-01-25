«Салават» победил «Ак Барс», забив гол в овертайме после смены вратаря. Уфимцы выиграли 3 из 6 дерби в сезоне

Теги Ак Барс Салават Юлаев Виктор Козлов видео КХЛ Саша Хмелевски Хоккей

«Салават Юлаев» выиграл у «Ак Барса» в третий раз в сезоне.

Команда тренера Виктора Козлова обыграла казанский клуб (2:1 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Уфимцы одержали победу в дополнительное время, реализовав ситуацию в формате «4 на 3» после замены вратаря на полевого игрока. Автором решающей шайбы стал Саша Хмелевски.

Таким образом, «Салават Юлаев» прервал серию из четырех поражений подряд.

Команды провели шестое «Зеленое дерби» в этом сезоне – и каждый клуб в рамках этой серии одержал по три победы.

«Ак Барс» занимает третье место в таблице Восточной конференции с 69 очками в 55 матчах. «Салават Юлаев» находится на шестой строчке с 65 баллами в 55 играх.

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33 комментария

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Лионель Петрович Баджио
Ответ Radik_2.0
Я чет ваших атак во втором и третьем периоде особо и не видел, особенно во втором. Спасибо, прям с барского плеча подарок, бггг
С Акбарского плеча))
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Bolela_02
Вот с таким настроем и надо играть. Мастерства не хватает конечно, но хоть самоотдачей компенсировать
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Garrincha_the best
Уфу с победой!
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SherDmi
Казань показала свое истинное лицо!!!
А по игре Салават Юлаев сегодня был хорош, вышли показали силу, все три периода играли мощно, сконцентрированной практически ничего не дали сделать акбарсу! Четвертое звено с Картахой заиграло иными красками, моменты создавало хорошие!!!
Команда сегодня играла с позиции силы, это очень порадовало, даже в овере вышли и показали кто в доме хозяин, красавцы!!!!
А Радулов- полнейшее разочарование и печаль!!!
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Азат Хабибуллин
Комменаторов на мыло,болеют за акб даже не пытаются скрыть это
+4
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Meny
Ответ татарин Казанский
Подарили наши им, пусть порадуются
Ну что делать, вот спасибо вам, щедрые вы наши. Ехали, видимо,и решили что-нибудь подарить нам, бедным. Потому и в драку лезли постоянно, как будто с бодуна не опохмелились.
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srs
Самые обычные, ничем не отличающиеся от остальных матчи между Зелёными, как правильно отмечал Знарок. Очки поделили да разошлись, тут же забыли. Настоящее Дерби был лет десять назад, увы, и вспомнить было чего
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Профи66
Панин красава!Два жесточайщих силовых приема...Просто наповал сразил двух кошар...Казанцы поевратились в мерзкую команду, особенно с приходом билла..Беззубый пес радулов, и его шестерка воронок , лямкин, лукоянов самые мерзкие человечки в команде...
+11
-4
+7
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Rialto
Ответ Наиль Гайсин
барсики подленько играли! Салават достойно держались!
Стиль ЗХБ
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Наиль Гайсин
барсики подленько играли! Салават достойно держались!
+7
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Meny
Ответ Александр Гороховик
Кто-нибудь уже сказал, что это читерство?)
Да ты ж , игрун , читеры это — ушлепки, которые портят кайф. А тут - всё путём )))
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Meny
Ответ daniya
В Уфе праздник. Понос прошёл!
Да, у нас - праздник, очередная дочка родилась в команде, а понос - это гости выдали по приезду, потому и запах пошел.
Но это не про команду, они старались, это - болелы отметились.
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Ачиваков Марат
Что сказать молодцы! Показали, кто в доме хозяин
+4
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Александр Матийцев
Ответ татарин Казанский
Подарили наши им, пусть порадуются
Подарки бывают разные, от души, от сердца, или просто так. Но сегодня мы вырвали этот подарок из ваших сердец и душ. Так что радость наша идёт из наших зеленных сердец. И как бы вам не было больно, запомните мы вас понимаем.
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daniya
В Уфе праздник. Понос прошёл!
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-9
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7kpnk8vz4z
Ответ Hudson_Hawk
Точнее кошки откочили в основное
Наши- ваши вафли
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7kpnk8vz4z
Ответ Hudson_Hawk
Точнее кошки откочили в основное
Слов на ваши комменты нету!))) еле отскочили в основу😀
+1
-3
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rustam akhmetyanov
Ответ Александр Гороховик
Кто-нибудь уже сказал, что это читерство?)
Обе команды в равных условиях какбы
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Марат Шарифуллин
Да, не сложилось сегодня. Уфа-с победой?
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Амин Манн
Ну казанские спасибо что подарили )) нам 2 очка. Порадовали и Салават и казанские болелы своим великодушием))
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georgiyan.80@mail.ru
Очередная блевотня а не хоккей
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Роберт Ганиев
Кэп сегодня вывел Казань из зоны комфорта
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Руслан Ильясов
Молодчики парни!!!!
Дальше Севу надо брать!!!
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Александр Гороховик
Кто-нибудь уже сказал, что это читерство?)
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Radik_1972
Молодцы
+4
0
+4
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