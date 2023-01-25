«Салават» победил «Ак Барс», забив гол в овертайме после смены вратаря. Уфимцы выиграли 3 из 6 дерби в сезоне

«Салават Юлаев» выиграл у « » в третий раз в сезоне.

Команда тренера обыграла казанский клуб (2:1 ОТ) в матче Фонбет чемпионата .

Уфимцы одержали победу в дополнительное время, реализовав ситуацию в формате «4 на 3» после замены вратаря на полевого игрока. Автором решающей шайбы стал .

Таким образом, « » прервал серию из четырех поражений подряд.

Команды провели шестое «Зеленое дерби» в этом сезоне – и каждый клуб в рамках этой серии одержал по три победы.

«Ак Барс» занимает третье место в таблице Восточной конференции с 69 очками в 55 матчах. «Салават Юлаев» находится на шестой строчке с 65 баллами в 55 играх.