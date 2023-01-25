«Салават» победил «Ак Барс», забив гол в овертайме после смены вратаря. Уфимцы выиграли 3 из 6 дерби в сезоне
«Салават Юлаев» выиграл у «Ак Барса» в третий раз в сезоне.
Команда тренера Виктора Козлова обыграла казанский клуб (2:1 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Уфимцы одержали победу в дополнительное время, реализовав ситуацию в формате «4 на 3» после замены вратаря на полевого игрока. Автором решающей шайбы стал Саша Хмелевски.
Таким образом, «Салават Юлаев» прервал серию из четырех поражений подряд.
Команды провели шестое «Зеленое дерби» в этом сезоне – и каждый клуб в рамках этой серии одержал по три победы.
«Ак Барс» занимает третье место в таблице Восточной конференции с 69 очками в 55 матчах. «Салават Юлаев» находится на шестой строчке с 65 баллами в 55 играх.
А по игре Салават Юлаев сегодня был хорош, вышли показали силу, все три периода играли мощно, сконцентрированной практически ничего не дали сделать акбарсу! Четвертое звено с Картахой заиграло иными красками, моменты создавало хорошие!!!
Команда сегодня играла с позиции силы, это очень порадовало, даже в овере вышли и показали кто в доме хозяин, красавцы!!!!
А Радулов- полнейшее разочарование и печаль!!!
Но это не про команду, они старались, это - болелы отметились.
Дальше Севу надо брать!!!