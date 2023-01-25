Гендиректор ФХР: «В КХЛ, МХЛ, ЖХЛ очень низкий процент отечественной экипировки. Некоторые играют клюшками «ЗаряД», но их мало»

Дмитрий Курбатов сообщил, что в очень низкий процент использования отечественной экипировки.

«Что у нас хорошего? Могу сказать, что детский спорт обеспечен продукцией отечественного производства, тут больших проблем у нас нет. Плюс уже несколько лет еще до всяких санкций наши сборные были обеспечены мягкой экипировкой отечественного производства. Игровые свитеры производятся в России, в этом смысле мы были готовы, у нас тут все нормально работает.

Но что касается экипировки для профессионалов, то, что используется в матчах КХЛ, , ЖХЛ, там очень низкий процент использования отечественных товаров. Некоторые ребята играют клюшками «ЗаряД», но их очень мало.

Вопрос здесь не в сертификации, а в качестве продукта. Все остальное – защита, шлемы, коньки и так далее – это импорт. И идет это по тем схемам, которые уже сегодня назывались. Мы готовы сотрудничать, готовы давать техническое задание, но пока этого нет», – сказал генеральный директор на заседании круглого стола в Госдуме.