Гендиректор ФХР: «В КХЛ, МХЛ, ЖХЛ очень низкий процент отечественной экипировки. Некоторые играют клюшками «ЗаряД», но их мало»

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Дмитрий Курбатов сообщил, что в КХЛ очень низкий процент использования отечественной экипировки.

«Что у нас хорошего? Могу сказать, что детский спорт обеспечен продукцией отечественного производства, тут больших проблем у нас нет. Плюс уже несколько лет еще до всяких санкций наши сборные были обеспечены мягкой экипировкой отечественного производства. Игровые свитеры производятся в России, в этом смысле мы были готовы, у нас тут все нормально работает.

Но что касается экипировки для профессионалов, то, что используется в матчах КХЛ, МХЛ, ЖХЛ, там очень низкий процент использования отечественных товаров. Некоторые ребята играют клюшками «ЗаряД», но их очень мало.

Вопрос здесь не в сертификации, а в качестве продукта. Все остальное – защита, шлемы, коньки и так далее – это импорт. И идет это по тем схемам, которые уже сегодня назывались. Мы готовы сотрудничать, готовы давать техническое задание, но пока этого нет», – сказал генеральный директор ФХР на заседании круглого стола в Госдуме.

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5 комментариев

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Ковид 07.10.52
Прям...какое-то соревнование началось между думой и вождем, одни круглые столы без перерыва организуют, которые болтовней и заканчиваются, другой поручения раздает каждый день, которые выполняются на бумагах...Надоели...
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HockeyMan
Не ну ладно клюшки и коньки сложно делать, но что сложного в изготовлении качественных перчаток и другой защиты, при условии что можно досконально изучить технологии конкурентов
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Кавабунга Шреддоголовый
А где же ваше импортозамещение?
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личные рекорды это не хоккей
В СССР аббревиатура была, ВСВГ, кто знает?
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krupin82
Так профессионалы и должны играть в качественной экипировке.
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