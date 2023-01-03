Толчинский опередил Ягра и вышел на 5-е место по голевым передачам в истории «Авангарда» в КХЛ

Теги Авангард Антон Курьянов Александр Попов Яромир Ягр Александр Пережогин КХЛ Сергей Толчинский Кирилл Семенов Хоккей

Сергей Толчинский вышел на пятое место по голевым передачам в истории «Авангарда» в КХЛ.

27-летний нападающий сделал три результативных паса в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (7:1).

На его счету стало 95 передач за омский клуб в лиге. Толчинский опередил Яромира Ягра, в активе которого 92 передачи.

Лидеры «Авангарда» в КХЛ по результативным передачам: Александр Попов – 200, Александр Пережогин – 143, Антон Курьянов – 105, Кирилл Семенов – 100, Сергей Толчинский – 95, Яромир Ягр – 92.

Толчинский выступает за «Авангард» с 2020 года.

В этом сезоне форвард набрал 36 (13+26) очков в 46 матчах регулярного чемпионата.

2 комментария

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Angryslon
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Молодчик! За три неполных сезона почти 100 передач! Этот сезон должен в тройке закончить. Главное, без травм!
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Ыжык
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Толчинский полезней Ягра.
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