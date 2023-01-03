Толчинский опередил Ягра и вышел на 5-е место по голевым передачам в истории «Авангарда» в КХЛ
Сергей Толчинский вышел на пятое место по голевым передачам в истории «Авангарда» в КХЛ.
27-летний нападающий сделал три результативных паса в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (7:1).
На его счету стало 95 передач за омский клуб в лиге. Толчинский опередил Яромира Ягра, в активе которого 92 передачи.
Лидеры «Авангарда» в КХЛ по результативным передачам: Александр Попов – 200, Александр Пережогин – 143, Антон Курьянов – 105, Кирилл Семенов – 100, Сергей Толчинский – 95, Яромир Ягр – 92.
Толчинский выступает за «Авангард» с 2020 года.
В этом сезоне форвард набрал 36 (13+26) очков в 46 матчах регулярного чемпионата.
2 комментария