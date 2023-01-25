Константин Кольцов о «Салавате»: «Отсутствие трансферов – хороший вызов и мотивация для молодежи. Во всем ищем позитив»

высказался об отсутствии приобретений у « » по ходу сезона.

– Нуль трансферов по ходу сезона. Как его восприняли?

– Как говорит наш главный тренер , во всем ищем позитив. Считаем, что ситуация с отсутствием существенных трансферов – это хороший вызов для всего «Салавата» и хорошая мотивация для наших игроков, для молодежи.

В принципе нам нравится, как команда на этот вызов отреагировала. Игроки понимают, что, учитывая травмы, возможностей для ротации состава нет. Поэтому каждый матч нужно проводить на максимуме, ведь от каждой боевой единицы зависит результат всей команды.

– Тем не менее тренерский штаб надеялся, что перед дедлайном в декабре удастся усилиться?

– Клуб активно работал, были два-три реальных варианта в некоторые линии, шли обсуждения. К сожалению, не получилось, нынешний трансферный рынок очень непредсказуемый. Ничего, команда приняла к сведению – и пошла дальше.

В этой ситуации очень важно, что руководство поддерживает команду, тренерский штаб. Особенно эта поддержка важна на нынешнем этапе, когда есть поражения, – сказал тренер уфимского клуба.