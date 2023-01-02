Умер отец Криса Летанга. Хоккеист «Питтсбурга» отправился домой к семье

Умер отец защитника « » .

Главный тренер команды Майк Салливан сообщил, что хоккеист пропустит матч «Зимней классики» против «Бостона». Канадец отправился домой к своей семье.

Напомним, что в ноябре 35-летний игрок перенес инсульт.

Летанг вернулся к игровой деятельности спустя 12 дней после инсульта – в матче с «Баффало», проведя на льду 22 минуты.

Всего в этом сезоне защитник набрал 16 (2+14) очков в 29 играх при среднем игровом времени 24:32.